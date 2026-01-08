營午免費9月上路 成立督導小組強化制度與食安

免費營養午餐政策上路前，謝國樑廣納家長意見強化制度與食安。（記者鄭紫薇攝）

基隆市將在115學年度9月開學時，全市各公立國中小執行免費營養午餐政策，市府預估該政策經費將高達3億7千多萬元。市長謝國樑考量到免費的營養午餐口味和營養都要兼顧，也將聘用專業營養有關顧問進行改善與建議之責。

市府昨上午由市長謝國樑偕同教育處長徐嬿立就免費營養午餐事宜邀請學校家長會代表進行意見交流座談會同時成立督導小組。該項政策是謝國樑上任第一階段就有的，這次是加碼與北市同步進行。市府透過嚴守財政紀律與穩健理財，已將市府負債自約67億元，降至去年底約40億元，減債幅度達27億元，讓市府有能力將節省下來的財政資源，實際回饋市民、照顧孩子。

謝國樑表示，在高物價時代，免費營養午餐不僅可有效減輕家庭負擔，也能確保每位孩子在校獲得均衡飲食。市府將持續強化食材查驗、評鑑與溯源機制，並規劃相關培訓課程，協助家長在參與督導時具備必要的營養與食安專業知識，讓監督更有依據。

另外，市府成立「營養午餐合作交流平台」，由基隆市與臺北市每月定期召開會議，針對營養午餐制度、品質管理與實務經驗進行交流，並規劃於今年9月逐步推動具體合作措施。在制度面，市府重申「教育回歸教育」的原則，持續推動午餐公辦民營方向，並強調免費政策上路後，對得標廠商的品質要求與履約管理將更加嚴格，不因「免費」而有差別。謝國樑特別重視食材的品質合格與安全性，如此更能帶動基隆農漁業產業發展。

市府未來也將成立「免費營養午餐督導小組」，定期召開會議，並邀請家長實際參與監督，從食材來源、供餐流程到菜色設計，全面把關餐食品質與營養安全。

謝國樑說，家長的負擔只會減少不會增加，而得標廠商提出好的方案，市府督導也會持續加強，讓學生們能吃飽又吃得好。關於有過敏原的問題，考量基隆為多雨、多塵城市，過敏體質學童比例相對較高，市府在營養午餐政策推動過程中，將特別加強過敏原辨識、標示、篩檢與相關教育宣導，建立完善防堵機制，降低風險。

謝國樑強調，免費營養午餐是其中一項對孩子健康、教育品質與城市未來的長期投資。市府將持續透過家長座談、制度檢討與滾動式調整，讓政策在正式全面落實前更加完善，確保每一分資源都能發揮最大效益。