營建剩餘土石方依法不得回填農地 民進黨：政府依法嚴格取締 3

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

針對近期網路及部分媒體流傳「營建剩餘土石方可回填農地」的不實訊息，民進黨發言人吳崢今（21）日駁斥，強調內政部與農業部均已清楚說明，政府從未宣布營建剩餘土石方可以進入農地，未來也不會修法放寬，特定媒體以聳動標題斷章取義，扭曲政策內容並不當毀謗執政黨，民進黨對此深表遺憾並提出嚴正抗議。

吳崢指出，政府守護農業生態環境的立場一貫且明確，營建剩餘土石方依法不得回填農地。他說，農業部並未修正《農業發展條例施行細則》第2條之1相關規定，法條明確規範，除適合種植作物的土壤外，均不得回填農地，且不因土地區位或其他因素而有所不同，絕無所謂「合法掩護非法」的空間。

吳崢說明，內政部亦從未宣布營建剩餘土石方可進入農地，為妥善處理營建土方去化問題，國土署已全面盤點合法去處，包括台北港、台中港、高雄港，以及各縣市大型開發案與合法填埋型土資場等，並擴增去化量能，合計可提供約1.5億立方公尺容量，以因應未來營建工程所產生的土石方需求。

吳崢強調，任何將營建剩餘土石方傾倒於農地的行為均屬違法，政府將依法嚴格取締，絕不寬貸。他說，中央亦將持續與地方政府合作，強化土石方管理與去化機制，確保所有處置管道符合法規，對於破壞農地與生態環境的行為，將依法究責、嚴懲不貸。

照片來源：民進黨

