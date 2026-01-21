營建剩餘土石方可入農地？民進黨駁斥：未來也不會修法放寬

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

近期網傳營建剩餘土石方可回填農地，民進黨發言人吳崢今（21）日駁斥，內政部及農業部已清楚宣布，政府從未宣布營建剩餘土石方可進入農地，未來也不會修法放寬。特定媒體以聳動標題斷章取義，憑藉偏誤內容不當毀謗執政黨，相關行為令人深感遺憾，本黨對此嚴肅抗議。

民進黨發言人吳崢指出，政府守護農業生態環境的態度一貫且堅定，營建剩餘土石方依法不得回填農地。（資料照）

吳崢指出，政府守護農業生態環境的態度一貫且堅定，營建剩餘土石方依法不得回填農地。農業部並未修正《農業發展條例施行細則》第2條之1相關規定，法條亦明確規範，除適合種植的土壤外，均不得回填農地，且不因土地所在區位等因素而有所不同，因此絕不可能以合法掩護非法，助長農地淪為棄土天堂。

吳崢進一步指出，內政部同樣從未宣布營建剩餘土石方可進入農地。為妥善解決土方去化問題，國土署已全面盤點可去化的土石方去處，包括臺北港、臺中港、高雄港，以及各縣市大型開發案與合法填埋型土資場等擴增方案，合計可提供約1.5億立方公尺容量，足以因應未來土石方去化需求。

吳崢強調，任何將營建剩餘土石方直接傾倒於農地的行為均屬違法，政府將依法強力執法，絕不寬貸。中央也將持續與地方共同確保土石方管理與去化措施符合法律規範，並積極媒合既有合法土資場協助去化，對於任何破壞農地的行為，必定嚴懲不貸。

此外，內政部20日也強調，近期因土石方全流向管理新制上路及為解決營造業者土方去化所面臨之困難，有持續與各縣市一同研商，目前已凝聚共識，會朝向「擴增去化量能」、「簡化土方運送流程」、「GPS雙軌並行並開放小貨車申裝GPS」等三項配套策略來執行，以強化現有土方場效能及提供大量最終處置地點，從而解決土方暫置及去化問題，「會中討論並無涉及農業發展條例修法等情事。」

