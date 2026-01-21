營建剩餘土石方議題 國土管理署重申3項配套措施

行政院內政部國土管理署。（圖／資料照片，圖源：翻攝自Google Map）





為解決營建業者因應工程挖出的土石方去化議題，行政院近期邀集環境部、交通部、經濟部、內政部等部會研商，確認從「擴增去化量能」、「簡化土方運送流程」，及「GPS雙軌並行」共3項策略推動，共同落實土石方管理政策，相關議題近期引起諸多討論。內政部國土管理署今（21）日表示，有關台中市府今（21）日就營建剩餘土石方去化相關批評，該署重申目前中央與各地方政府已凝聚共識，會朝向「擴增去化量能」、「簡化土方運送流程」、「GPS雙軌並行並開放小貨車申裝GPS」等三項配套策略來執行；同時，中央也已主動協助調度台中港區內5公頃暫置區，支援台中市營建剩餘土石方去化需求，提供即時暫置使用，共同落實土方管理秩序與環境永續目標。

國土管理署進一步說明，2025年台中市營建剩餘土石方總出土量約為658萬立方公尺，其中約446萬立方公尺因具經濟價值，已可依《台中市營建剩餘土石方自治條例》規定，直接進行交易利用。

國土管理署指出，中市剩餘土石方約212萬立方公尺，除可運往鄰近苗栗縣、新竹縣之填埋型土資場進行最終處置外，現已新增台中港臨時暫置配套措施，並可透過營建產出物跨局處推動平台，盤點轄內工程及市有土地，提供暫置與去化使用，後續亦可銜接大型需土工程，落實土方管理秩序與環境永續目標。

