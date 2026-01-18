營建剩餘土石直送高雄港區 不動產業界肯定

▲ 高市公共及民間工程已依「高雄市港區整地收受土石方實施計畫」將營建剩餘土石方送往港區整地土地進行去化。（圖／高市府提供）

[NOWnews今日新聞] 針對媒體報導土石方去化問題引發全台停工潮，率全國之先積極處理營建剩餘土石方去化的高市府工務局表示，近期土石方管理強化，高市府配合中央政策，透過源頭查驗、運輸監控及最終去化查核，全面導入電子聯單與GPS追蹤制度，目的在於杜絕非法棄置行為、建立正常管理秩序，而非限制工程推動。

▲ 高市府配合中央政策，透過源頭查驗、運輸監控及最終去化查核，全面導入電子聯單與GPS追蹤制度，目的在於杜絕非法棄置行為、建立正常管理秩序，而非限制工程推動。（圖／高市府提供）

高市府針對營建剩餘土石方清運制度與實務執行面進行充分溝通與協調，建請中央針對營建剩餘土石方清運去化流程、管制方式及去化場所再精進，內政部國土管理署亦於1月14日宣布營建剩餘土石方清運制度精進措施，原須經「出土工地－土資場－最終去化地」的三段式流程，已可依土石方性質，將清運處理過程調整為「營建工地（A）直送最終去化地（C）的直送機制」。

凡未混雜營建廢棄物、具再利用或整地需求之單純土石方，經查驗合格後，即可免進土資場，直接送往高雄港區整地土地進行去化，大幅提升清運效率、降低工地負擔，相關作法，高雄市不動產及營建業者皆表高度肯定，認為市府積極協助產業銜接新制，確實解決問題及滿足業界的需求，營建工程能順利推動。

工務局指出，高市公共及民間工程自114年11月7日起，已依「高雄市港區整地收受土石方實施計畫」將營建剩餘土石方送往港區整地土地進行去化；民間工程亦自115年1月5日起陸續進場，目前公共與民間工程皆已有實際進場，工程推動順利，顯示高雄市已具備具體、可行，且已正常運作中的土石方去化機制，並非外界所稱無處可去，特此澄清。

高市府亦已完成相關配套措施，在出土端由工務局派員辦理實地查驗，確認土石方來源及性質；在收受端，則於港區整地土地加強管控與稽查，確保土石方自出土、運輸到最終去化，全程可追蹤、可查核，落實A到C全流程管理。

工務局強調，高雄市目前共有十三處合法土石方資源堆置處理場，整體處理量能充足。新制要求確實分類後再分流回收、利用或處置，可有效降低需進行最終去化的土方總量，有助於長期穩定供需秩序。

另針對小型或分段施工之公共工程，工務局表示，已修正現行最低進場量限制，讓學校、道路改善及零星公共工程案件，可依實際產出量彈性進場去化。

工務局重申，市府將持續扮演中央與地方、制度與產業間的溝通平台角色，滾動檢討相關措施，協助營建工程在合法、透明、可追蹤的前提下順利推進，兼顧城市建設發展與環境保護。

