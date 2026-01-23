營建土方回填引爭議 雲林縣府：農地不該成為去化場

近期傳出營建剩餘土方可用於農田土壤改良，雲林縣府認為不應把農地當成任何問題的臨時解方。（本報資料照）

媒體報導內政部國土管理署建議營建剩餘土石方可用於「農地改良」回填農地，引起環團炸鍋反彈不應解決土方之亂而侵犯農地，發起聯署活動。雲林縣府農業處今表示，政府不應把農地當成「去化場」，太陽能發電、營建土方都想找農地，如有土地需求應檢討農地畫設面積，並設立專區管理。

內政部20日發布新聞稿澄清近期因土石方全流向管理新制上路，及為解決營造業者土方去化所面臨之困難，有持續與各縣市一同研商，目前已凝聚共識從未宣布營建剩餘土石方可入農地。

雲林縣府農業處指出，縣府也在關注是否放寬農地使用作為營建土方去化用途的訊息，目前應僅止於討論階段。

雲林縣約有8萬公頃農地，大量農地被畫為須嚴格管制的「農一」引起縣民反彈，如今傳出營建剩餘土石方將可用於「農地改良」回填農地消息，民眾認為是雙重標準。

農業處副處長蔡耿宇認為，「農地」就應維持土壤完整性與可耕作性，政府應提高地力以符合農用，不應在保留農地名義下作為非農業用途，遇到甚麼問題都找農地；農地不應成為營建土方、能源政策的去化場。

森林保育科長張文東亦指出，觀察農地大規模設置太陽能板之後，土壤長期缺乏擾動與日照，連雜草與蚯蚓都消失，呈現類似沙漠化的狀態，土壤硬化，生態系消失，幾乎不可能回復耕作狀態。

張文東認為，回填土壤的理想狀況應採取逐批檢驗、嚴謹把關方式，在實務操作上，即便經過篩分處理，仍難以確保回填物不含磚瓦、混凝土塊等不適合農地使用的物質。

蔡耿宇表示，若農地若不適合農用，應務實辦理地目變更；若要維護農地，應確保土壤完整性與可耕作性，回歸實際需求與長期農業發展，不應成為各類各項政策的臨時解方或去化出口。

雲林縣近年頻傳「土頭」、「土尾」業者非法回填建築廢棄物於農地或魚塭，雲林縣警局3年查獲160多件，一半都在沿海鄉鎮。曾有農民受騙於土尾業者說可以「改良農地」，結果被濫倒廢棄物，事後又被土尾業者檢舉，導致農民必須花高額費用清運。

雲林縣府農業處呼籲，農田若須回填一定要向農業處申請，現在手續已經簡化，不需再附地形實測圖，送件1、2個月就能核准。

