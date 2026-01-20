營建廢土回填農地? 農業部否認

農業部二十日澄清，營建剩餘土石方不得回填於農地的規定並未改變。（台中市政府提供，中央社）

記者陳建興、陳柏翰∕台北報導

針對營建剩餘土石方清運新制引發的執行爭議，國民黨立委楊瓊瓔日前邀請相關單位進行協調，國土署營建管理組竟稱「自己的大便自己收，沒有叫別人收的」，引發爭議。國土署二十日表示，施工中案件如需暫置土方，可依規定向地方政府申請，但須做好管理措施。

另對於有媒體報導政府擬放寬營建剩餘土石方可用於農地回填，引發環保團體反對並發起連署。農業部澄清，營建剩餘土石方不得回填於農地的規定並未改變。

為了防範非法傾倒廢土，國土署於一月一日起要求土石方清運車輛必須安裝ＧＰＳ，每個進出點都以電子聯單申報；另祭出四項精進措施，包括擴增最終去處、設置臨時暫置場、簡化運送流程、開放小貨車裝載砂石土方等。

多個環保團體在網路發起連署，提出四大訴求，包括立即撤銷放寬政策，嚴禁任何廢土進入農地；行政院、內政部、農業部應公開相關會議紀錄，追究先宣布後補程序的行政疏失；正視農地濫倒廢土問題；加速土方全流向管理，優先用於再生建材，絕不能以毀損農地為代價，解決工程廢土問題。

國土署表示，目前既有土資場及最終處置場域總容量約一點五億立方公尺，足以因應營建工程需求，沒有開放農地暫置或用於農地改良。施工中案件如需暫置土方，可依規定向地方政府申請，但須做好管理措施。