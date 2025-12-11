營建廢棄物去化加嚴 大寮國小跑道重建土方堆棄校內

南部中心／陳凱茂、呂彥頡 高雄報導

高雄大寮國小今年九月起進行PU跑道重建工程，但受到美濃大峽谷案後，市府嚴管營建廢棄物去化流向，操場挖出來的土方處理費暴增十多倍，也導致廠商暫停工程，原本的土方也只能堆在校園內，嚴重影響學童安全。

營建廢棄物去化加嚴處理費爆增 大寮國小跑道重建土方堆棄校內

高雄大寮國小跑道重建土方堆棄校園內，議員憂心學童受教以及環境安全。（圖／民視新聞）

大量土方堆置隆起像座小山，上頭覆蓋黑色帆布，防止塵土飛揚，但沒蓋緊的或者帆布破掉的地方，還是能看見煙塵，不時還必須有人灑水，誇張的是這個地點竟然是在高雄大寮國小校園裡。高雄市議員張博洋說，廢棄物堆置其實已經嚴重影響到，學生的授課權益包含說他們要，在戶外運動體育課等等的。高雄市議員邱于軒也說，對學生的安全甚至整體校園的空氣，都受到極大的影響。今年九月開學後，校方開始進行PU跑道的改建，操場四周圍起鐵柵欄，學生體育課只能在走廊或是其他空曠地跳繩運動，只不過工程才剛剛開始，就受到美濃大峽谷案發生，市府嚴格控管廢棄物去化流向，因此跑道挖出的土方處理費瞬間暴增十多倍，也讓廠商嚇的趕緊停工。

高雄大寮國小跑道重建土方堆棄校園內，副市長林欽榮責成相關單位盡速處理。（圖／民視新聞）

大寮國小校長甄炳炫說，原本預算這些土運出去可能四、五萬塊，就可以解決了現在這些土運出去，要六、七十萬了土因為無法運出去，所以說工程就暫時先報停工了。學校角落成了廢棄物堆置場，不免讓人擔心，學童的安全，但工程挖出的150立方公尺的土方量，與市府規定一次進場不得低於1400立方公尺的標準有很大差距，這些土方該怎麼處理，也讓市議員非常關心。高雄市副市長林欽榮說，我們會責成工務局跟教育局趕快協商，還是有些公有的土地，它可以先行暫置在那個地方。」為了讓學生可以盡快有操場跑道使用，教育局已經先協調，讓停擺的工程可以續做，土方部分，市府也會盡快處理，要讓學生在最安全的環境下成長學習。

