營建業憂倒閉潮！土石之亂有解 啟動高雄港整地供去化

高雄市府表示目前已開放高雄港整地作業，供營建土方進場去化，相關機制會充分與業者溝通。（高雄市工務局提供／任義宇高雄傳真）

高雄自去年爆發多起非法傾倒營建土方、盜採砂石的「大峽谷」案件後，中央與地方加強土方管制，進而引發土石之亂讓營建業者憂心，甚至造成倒閉潮，對此高市府表示，建立管理程序並非限制工程推動，目前已開放高雄港整地作業，供營建土方進場去化，相關機制會充分與業者溝通。

對於土石之亂，有營建業者向媒體表示，在管理機制不明確情況下，多處工程已開始出現延宕，造成許多難以計算的損失，若情況短期內無解，恐會有業者撐不下去，引發倒閉潮，建議政府能循序漸進強化管理，同步盤點沿海、地層下陷區域回填，讓土方能合法再利用。

廣告 廣告

高雄市工務局表示，針對營建土方管理，市府配合中央政策，透過源頭查驗、運輸監控及最終去化查核，全面導入電子聯單與GPS追蹤制度，目的在於杜絕非法棄置行為、建立正常管理秩序，而非限制工程推動。

根據內政部國土管理署於1月14日營建剩餘土石方清運制度精進措施，原須從出土工地經土資場到最終去化地三段式流程，已可依土石方性質，將清運處理過程調整為營建工地直送最終去化地，只要是未混雜營建廢棄物、具再利用或整地需求之單純土石方，經查驗合格後，即可免進土資場，直接送往高雄港區整地土地進行去化。

工務局指出，高雄市目前共有十三處合法土石方資源堆置處理場，整體處理量能充足，針對小型或分段施工之公共工程，已修正現行最低進場量限制，讓學校、道路改善及零星公共工程案件，可依實際產出量彈性進場去化；至於農地回填土方部分，仍須嚴格落實土資場分類處理後，才能運往農地使用。

工務局強調，相關管制作法，已在與營建業者溝通過程獲得肯定，市府也會積極協助產業銜接新制，目前公共與民間工程皆已有實際進場，讓工程順利進行，市府將持續扮演中央與地方、制度與產業間的溝通平台角色，滾動檢討相關措施，協助營建工程在合法、透明、可追蹤的前提下順利推進，兼顧城市建設發展與環境保護。

更多中時新聞網報導

棒球》中華隊今開訓 陳冠宇看好小老弟

李玟51歲冥誕粉絲集資獻花海

王淨預告《功夫》犧牲美相