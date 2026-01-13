營建業排碳大戶 永續城市綠建築先鋒

在現今氣候越來越極端的背景下，房子要面對的不只是住得舒不舒服，而是能不能長久使用。環境部近來重新檢視建築從誕生到退場的每個環節，希望減少能源浪費與環境負擔，讓建材不再只用一次就丟。從施工選材、日常用電，到拆除後的回收再利用，慢慢把建築拉進循環系統，也讓未來的居住環境，多一點彈性、少一點負擔。

颱風、高溫，在這些極端氣候成為常態下，建築不只要撐得住風雨，也開始被檢視用多少能源，會產生多少廢棄物。

內政部建築研究所所長 王榮進：「第一個部分就是在興建階段，因為建築會使用大量的建材，還有我們的施工機具，那會造成碳排，第二個部分是在建築物的使用階段，那因為我們建築物會使用到空調、照明，還有各種家電的設備，所以要推動我們建築物的，這個節能減碳，就必須要從建築的全生命周期，來進行推動。」

從建造到使用，建築各階段都牽動碳排，也讓"全生命週期"成為減碳關鍵；因此環境部提出"好好蓋到好好拆"，從建築的興建階段，就選用有環保標章的綠建材，拆除階段也能改用源頭減量的方式，讓廢棄的建材，成為可再利用的資源。

環境部長 彭啓明：「我們任何的這種所謂的原物料，拿著蓋的房子，它的生命結束之後，營建廢棄物就是要處理的問題，其實好好拆，可以減少廢棄物的空間，可以支援循環再利用，可以減少3分之2，也就是說6成，這是非常大的一個數字。」

「逐綠而居，循環重生，讚。」

在政府與民間一起推動下，從房子怎麼蓋、怎麼住，到最後怎麼拆、怎麼回收，這場跨部會合作，其實只在談一件事，那就是怎麼讓家，不只是撐得住，也能走得更長遠。

