營建業獲首屆文化大獎！晉基建設榮獲「ESG for Culture文化影響力長期夥伴獎」
【記者蔡富丞/臺北報導】由文化內容策進院（TAICCA）主辦的首屆「ESG for Culture影響力獎」21日隆重揭曉，晉基建設憑藉其長期投入與策略性的耕耘，從激烈競爭中脫穎而出，勇奪「長期夥伴獎」的殊榮。晉基建設不僅將「行功立德」的企業精神融入建築本業，更以實際行動支持臺灣文化內容產業，透過深度協作與地方創生，為營建業樹立「有承諾、有溫度」的文化永續新標竿。
獲獎關鍵：聚焦臺灣鹽業歷史，成為文化的堅實後盾
晉基建設董事長廖淑芬表示：「我們始終堅信，建築是承載生活與文化記憶的容器。文化議題需要有人關注並投入，才能持續發光。」本次獲獎的「築文化 行永續」策略行動計畫，以臺灣鹽業文化為核心，透過長期而穩定的投入，與藝術工作者、出版單位攜手創造深具影響力的文化成果。
晉基建設的文化行動不只是贊助，而是以行動投入內容創作與傳播。與相關企業台灣守護文創攜手打造的「白金四季 井仔腳鹽田藝術節」，以地為幕、天光為景，讓百年鹽田成為最具靈魂的地景舞台。透過藝術重新喚醒土地記憶，也使井仔腳瓦盤鹽田成為受社會與媒體高度關注的當代展演場域。
在環境與社會責任方面，晉基建設也展現了高度企業韌性與在地關懷。面對2024年凱米颱風對臺灣濱海地區的衝擊，企業迅速動員，串連台灣守護文創與雲嘉南風景區管理處等關鍵夥伴，發起「百人修復百年鹽田行動」。
此行動成功號召了超過200位志工、在地居民與師生共同投入搶修與清理，讓這個珍貴的臺灣地景在最短時間內恢復。這不僅是對氣候行動的即時回應，更展現了公私部門、企業與地方社群共生共榮、守護臺灣文化資產的深厚承諾，將危機化為社區團結的力量。
除了藝術與環境行動，晉基自2019年起推動的「多元兒童閱讀計畫」亦是獲獎的重要基石。此計畫長期提供閱讀資源、舉辦贈書與員工陪讀活動，並結合臺灣鹽業文化出版繪本與書籍，啟發學童對本土文化的認同感與好奇心。同時，晉基也與在地公益組織合作「早餐計畫」，確保弱勢學童獲得基本支持，讓文化、教育與身心安定同步發展，落實教育平權與社會關懷的永續價值。
晉基建設並於 2024 年成立「晉基守護教育基金會」，將文化推廣與教育行動制度化，確保臺灣文化的守護得以長久延續。未來，晉基也將透過基金會持續穩定投入資源，擴大與文化內容產業的合作網絡，讓「永續」不只是一項理念，而是下一代能親近、能參與、能真正感受到的行動。這份長期而踏實的承諾，不僅展現企業的穩定性與文化影響力，也呼應本屆「長期夥伴獎」的精神，讓文化在土地上延伸、在城市中扎根，成為晉基建設最溫暖且最堅實的品牌承諾。
