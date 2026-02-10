營建業缺工缺料 苗縣府：全縣建築期限展延2年

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕營建產業缺工人數逾10萬人為長期問題，近年成本上漲，加上最近熱烈討論的「土方之亂」，不少建案面臨時間拖延狀況。苗縣府今天指出，因應近年全國營建產業面臨缺工、缺料、營建成本攀升及土石方管制等多重因素衝擊，導致部分工程期程受影響，苗栗縣政府宣布，將啟動建築期限展延措施，針對符合條件之建造執照及雜項執照，統一自動延長建築期限2年，協助公共與民間工程順利推動。

苗縣府工商發展處表示，近期大型公共建設、建案及廠房興建同步推進，加上營造人力不足、原物料價格波動及營建剩餘土石方全面管制，已對施工排程造成實質壓力，為避免業者須逐案提出申請、增加行政負擔，縣府決定採取全縣一致性的制度處理方式，以兼顧工程推動效率與行政作業量能。

苗栗縣長鍾東錦說，縣府將在確保公共安全與工程品質的前提下，透過制度調整協助產業度過困境，穩定地方建設發展，讓各項重大工程能按計畫推進，也為地方投資與都市發展營造更友善的環境。

