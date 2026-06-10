營建股起飛！央行楊金龍表態：選擇性信用管制「就到這裡」

【緯來新聞網】中央銀行於18日召開第二季理監事會議，外界關注是否進一步升息及加碼房市管制。中央銀行總裁楊金龍今（10）日赴立法院財政委員會備詢表示「選擇性信用管制就到這裡」，被市場解讀為短期內不會再推出新一波打房措施，消息一出，營建類股齊揚。

楊金龍「一句話」發威，多檔營建股攻漲停。（圖／翻攝央行直播）

楊金龍今天赴立法院財政委員會報告並接受質詢，朝野立委關切即將登場的央行理監事會議，以及利率政策與房市管制方向。國民黨立委林德福指出，根據內政部統計，今年前4個月全台建物買賣移轉棟數約8萬5050棟，年減4.9，顯示房市交易已明顯降溫，詢問央行是否還會進一步強化選擇性信用管制，楊金龍對房市管制表態「選擇性信用管制就到這裡」，意即第七波房市信用管制措施將暫時按兵不動。



消息曝光後，營建類股齊揚、多檔亮燈漲停，包括國建（2501）、三地開發（1438）、全坤建（2509）、冠德（2520）、京城（2524）、聯上發（2537）、工信（5521）、欣巴巴（9906）等8檔亮燈漲停；而代銷業者海悅（2348）也同奔漲停價。



而立委也關注台灣通膨壓力升高、台股又熱，是否可能升息。楊金龍表示，央行持續掌握最新數據，下周理監事會將討論利率、選擇性信用管制，並於會後公告決議。他補充，雖然最新公布的5月消費者物價指數（CPI）漲幅擴大，個別機構仍認為台灣長期物價穩定，和主要經濟體相比，台灣物價尚屬平穩。

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

半個演藝圈都來了！Ella出道24年宣布重大喜訊 S.H.E聚首祝福

忍不住了！吳姍儒節目錄影現場淚崩 自揭：見證內心表白