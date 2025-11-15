營收創7年新高還喊緊縮 全球高爾夫握把大廠爆違法資遣

〔記者王捷／台南報導〕高爾夫握把大廠伊頓飛瑞慕品台南廠爆發資遣爭議。台南地方法院勞動法庭認為，公司以「業務性質變更」為由資遣站不住腳，判製造部柳姓經理與丁姓資深人資專員僱傭關係仍存在，業者須准許兩人復職，並補發薪資、獎金與退休金。台南廠隸屬美商伊頓集團高爾夫部門，是全球握把品牌主要生產基地，柳男、丁女分別自去年與14年前入職，是中高階主管。去年11月21日，公司以疫情、組織調整與業務緊縮為由，依勞基法第11條第4款解僱兩人。合議庭認為，伊頓飛瑞慕品2018年到去年申報銷售額不減反增，去年銷售甚至是7年來新高，難認內部已出現「結構性或實質性變異」，不足構成勞基法所稱「業務性質變更」。案發時，公司內部仍有職缺，證人也證實柳男可轉任其他經理，丁女也曾表示願意改任生管人員，顯示公司並非「無適當工作可供安置」，未盡安置義務就資遣是違法解僱。公司改以「違反保密義務、情節重大」為由，主張丁女刪除公司資料、將內部文件上傳私人雲端，但法院認為，公司當日限丁女15分鐘離場，本就難以要求勞工區分檔案，不能補強原先資遣瑕疵。兩人遭違法解僱後，並無任意離職意思，構成受領遲延，公司要從今年1月起，按月支付柳男15萬1503元、丁女10萬5142元薪資，直到兩人復職前一日為止。另外，公司對主管階層設計的浮動「VPP獎金」，並非「要給不要給看公司心情」的恩惠性給與，所以，還要補發去年獎金分別為37萬6061元與21萬7486元，全案可上訴。

