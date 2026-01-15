營收暴漲 魏哲家：AI需求是真的

台積電法說會15日登場，董事長暨總裁魏哲家表示，AI並沒有泡沫化的現象，客戶們甚至都「比台積電還要有錢！」（范揚光攝）

在市場對AI泡沫化的疑慮中，台積電董事長暨總裁魏哲家在15日的法說會透露，自己花了3、4個月與客戶深度溝通，確認AI需求是真的，更以上修AI加速器相關營收的年複合成長率至50％以上來證明；儘管基本面強悍，但專家憂心，台積電陷入「輝達化」（Nvidia-ization）的評價困境，市場容錯率極低。

面對法人追問AI需求是否過熱，魏哲家在法說會展現一貫的魏式幽默，坦言面對高達520億至560億美元的資本支出，自己也非常緊張，如果沒謹慎評估，這對台積電將是場災難。

魏哲家指出，過去3、4個月親自與全球雲端服務供應商（CSP）及主要客戶溝通，確認AI不只是趨勢，更已開始融入日常生活提升生產力，並笑稱，經查核客戶的財務狀況，「他們非常有錢，聽起來比台積電還要有錢得多」，以此證明AI投資並非虛構泡沫，而是由實質財力支撐的強勁需求。

基於對終端需求的信心，台積電在會中拋出關鍵指引，將民國113年至118年AI加速器相關營收的年複合成長率，從先前的40％以上，正式調升至50％以上。

財務長黃仁昭進一步說明，高效能運算（HPC）已成為台積電最強大的成長引擎，在去年全年營收占比已拉升至58％，台積電預期，未來5年AI加速器將成為增量營收成長的最大貢獻來源。

智璞產業趨勢研究所執行副總林偉智指出，台積電的財報非常亮眼，但要擔心出現「輝達化」趨勢。他解釋，「台積電現在就像是考98分的學生」，而輝達化代表市場會開始挑毛病，任何毛利率1％或淨利率0.3％的波動都會被放大解讀，一旦有任何數據未達市場「最高標」或超標，股價將面臨劇烈的下修壓力。

林偉智分析，台積電此次將AI加速器年複合成長率預期，上修至50％以上，以及今年的美元營收預估年成長近30％，顯示基本面強勁，但在基本面支撐與市場高預期的博弈下，台積電未來表現更受市場情緒與數字細節的牽動。