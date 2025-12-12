營收獲利大增、又有新訂單 股價盤後卻由漲轉跌逾4% 博通透露什麼理由？

陳福陽指出，博通已獲得與第 5 位客製化晶片客戶簽署價值 10 億美元的訂單，預計於 2026 年底交貨。 圖：Shutterstock

[Newtalk新聞] ASIC 晶片大廠博通（AVGO）周四（11 日）美股盤後公布上季財報，得益於人工智慧（AI）的需求強勁，2025 會計年度第四季營收 180.2 億美元、年增 28.2%，優於分析師預期的 174.9 億美元；其中 AI 相關營收 82 億美元、年增 74%，較前一季增速高逾 10 個百分點；淨利大增 97% 至 85.1 億美元，調整後每股盈餘（EPS）報 1.95 美元，優於預期的 1.86 美元。

博通預估，明（2026）年會計年度第一季營收將達 191 億美元，約當年增 28%，優於市場預期的 183 億美元。其中，預期 AI 半導體收入將年增逾一倍、達 82 億美元。此外，財務長 Kirsten Spears 宣佈，將本（2026）財年的季度股息上調 10%，至每股 0.65 美元，年度股息將達每股 2.6 美元。這是自 2011 財年開始派發股利以來，連續第 15 年提高年度股利。

不過，博通股價盤中一度漲 4%，在財報公布後轉跌，挫逾 4.4%。

▲博通財報交出好成績，盤後股價卻由上漲轉下跌 4.47%。 圖：Google Finance

進一步看博通各業績表現，核心的半導體解決方案（Semiconductor Solutions）部門第四季營收 110.7 億美元，年增 22%，高於預期的 107.7 億美元；含雲端計算軟體商「VMware」銷售的基礎架構軟體（Infrastructure Software）部門營收 69.4 億美元，年增 26%，同樣優於市場預期。

今年九月，博通於財報電話會議上透露，已與三大雲端客戶外的一位客戶簽約，獲得了價值 1​​00 億美元的客製化AI 晶片（XPU）訂單。當時，引發投資人都在猜該客戶的身份；周四，執行長陳福陽（Hock Tan）透露，這位神秘客戶為人工智慧實驗室 Anthropic，該公司訂購了最新的谷歌產品（TPU）。並稱 Anthropic 在博通最近一個財報季度又下了價值 1​10 億美元的訂單。

陳福陽指出，博通已獲得與第 5 位客製化晶片客戶簽署價值 10 億美元的訂單，預計於 2026 年底交貨，但他並未透露新客戶是誰，僅表示「這是一個真實的客戶，且還會發展壯大」。

陳福陽披露，該公司累積了至少 730 億美元的 AI 產品訂單，將在未來六季出貨。這個數字，令部分期待能有更加爆炸性成長的股東感到失望。陳福陽隨即澄清，強調 730 億美元僅是「最低值」，並預期隨著新訂單持續湧入，最終出貨金額將遠超於此。

不過，陳福陽坦言，AI 收入雖快速成長，毛利率卻低於非 AI 產品，且下季非 AI 收入預計持平，並刻意淡化客製化 AI 晶片（XPU）的熱度。他表示，許多大型 AI 軟體開發者（尤其大型語言模型團隊）都希望自行打造晶片；同時，也暗示由輝達生產的通用 GPU，因每代性能快速提升，需求依然強勁。

此外，博通也沒有公布 2026 年 AI 營收預測，也引發投資人疑慮。陳福陽表示，市場瞬息萬變，很難準確預測 2026 年會如何，因此不便給出指引。

