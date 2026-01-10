營收跌38％ 國道客運路網將整併

國道客運去年1至10月客運量較疫前同期減少逾2000萬人次，收入差逾30億元。交通部公路局拚年底前完成路網調整。（本報資料照片）

國道客運在鐵路競爭下，疫後經營未回溫，去年1至10月客運量較疫前同期減少逾2000萬人次，收入差逾30億元。交通部公路局啟動近30年來最大規模路網優化，視營運效益與需求整併路線，除北部往南部外，中短途如台北往基隆、桃園、新竹及台中也納入評估，拚年底前完成調整。

統計去年1至10月，國道客運業者有29家，路線157條，行車班次231萬班，載客4551萬人次，收入51億元，與2019年同期相比，業者減少2家，路線少28條，班次減少142萬班，運量減少2206萬人次，收入也減少31億元，其中運量減幅約32％，收入崩跌約37％。

公路局運輸組長梁郭國指出，國道客運自疫情以來運量下降，西部又有鐵路競爭，提升經營效率成重要課題，除運價調升、補助徵才外，今年將優化路網，因目前多數路線、站位、停靠交流道等，皆為20至30年前所訂，須分區檢討重新規畫，評估合併、增加或調整班次。

先前台北-宜蘭、台北-花蓮已完成調整，國光客運南部14條路線也已整併。梁郭國說，下一步要檢討台北-高雄、台北-台南路線，目標上半年完成中長途整併，下半年整合台中、新竹、基隆、桃園等路線，拚年底前陸續完成整併計畫。

梁郭國提到，並非所有路線都須檢討，像行駛雪隧的北宜線，已恢復至疫前9成，強調會視營運效益及需求評估。公路局盼透過路網供給優化，提高民眾搭乘需求及意願，也讓業者減少成本並增加收入，提高經營效率，是公路局今年大目標之一。

公路局長林福山補充，客運都會通勤與城際運輸路線各自面臨尖離峰運量差異大、整體運量和運能等問題，考量日後部分路線營運到期恐有業者申請停駛，須有因應措施，這次檢討路網要整合業者量能，透過聯營或共營等方式，讓車輛運能效益最大化。