營收過「這4關」才是真賺！ 專家點名3族群：黑馬在這裡





5月營收全數出爐，哪些公司是真成長，哪些又是虛胖？分析師陳於晨提出「5月營收四關卡檢查法」，教你從財報數字中快速篩選出具備續航力的潛力股，並點名PCB、CCL與封測三大表現最整齊的族群，助投資人布局季報行情。

四關卡揪出潛力股

分析師陳於晨表示，隨著5月營收公布完畢，投資人可以透過四大關卡來過濾真正具備成長動能的公司。第一道關卡是5月營收必須同時呈現「月增」與「年增」，其中月增幅度越高越具備代表性；第二，5月單月年增率（YoY）必須高於前幾個月的累計年增率，這意味著公司的短期成長動能正在持續增強。第三道關卡則聚焦在預期差，第二季營收達成率如果已經超過65%，代表後續法人上修全年預估值的空間非常大；最後則是從籌碼與位階來看，若公司營收表現強勁，但目前股價距離前一波高點仍有修正與拉回的空間，這類股票後續的反彈潛力就相當值得留意。

上游CCL領頭點燃PCB行情

在各別族群表現方面，陳於晨指出，近期表現最整齊的當屬PCB與CCL（銅箔基板）族群。從產業鏈的位置來看，CCL位於產業最上游，其營收表現往往會領先反映出市場需求的變化，而下游的PCB廠營收則通常會延後1到2個月跟進。因此，投資人透過追蹤上游營收的質變，就能提前掌握下游業績的成長機會。觀察實際數據，台光電、台燿、聯茂等CCL族群公司，第二季營收達成率目前都已經來到70%以上，產業動能相當強勁；與此同時，金像電、臻鼎-KY、尖點等PCB族群的營收動能也同步升溫。陳於晨認為，若這些公司第二季的營收能持續優於預期，全年的獲利表現就有機會獲得進一步的上修。

AI需求強勁推升封測動能

除了電路板產業外，封測與探針卡族群同樣維持著高成長的姿態。陳於晨點名旺矽、精測、穎崴、矽格等公司，整體的營收表現相當整齊，部分公司第二季的營收達成率甚至也已經接近或超過70%。這些公司業績能如此亮眼，主要得益於AI伺服器以及高速運算（HPC）需求的持續爆發，不斷推升了相關測試與封裝的實質需求。

回歸基本面操作宜留彈性

陳於晨談到，雖然盤面短線上的股價波動仍然很容易受到市場情緒的干擾，但中長期的關鍵依舊會回歸基本面。他建議投資人，接下來要持續追蹤5月營收公告後，是否會進一步帶動第二季營收達成率的上修。如果接下來公布的數據能持續優於法人預期，將會非常有利於市場重新調整並調高全年的獲利評價。不過操作上仍需保持彈性，必須留意若後續營收動能不如預期，或是產業進入淡季修正，股價的波動也可能會隨之加劇。

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（封面示意圖／AI生成）

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