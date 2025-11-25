營收飆還是砍！蘋果罕見大裁銷售團隊 30年資深員工也難逃

蘋果公司標誌。路透社



iPhone手機製造商蘋果公司罕見裁員！彭博社週一（11/24）透露，該公司已裁撤數十個銷售職位，旨在精簡其向企業、學校及政府機關提供產品的方式。

據報導，此次裁員橫跨整個銷售部門，受影響職位包含服務大型企業、學校及政府機關的客戶經理，以及負責營運蘋果簡報中心、為潛在大型客戶舉辦機構會議與產品演示的員工，部分團隊受到的衝擊尤為嚴重。

知情人士表示，蘋果管理層在過去幾週內已通知受影響的員工，但公司並未具體透露有多少職位遭波及。此前，蘋果已經對澳洲與紐西蘭銷售團隊裁撤約20個職位。

值得注意的是，此次裁員發生在蘋果營收正以多年來最快的速度增長之際，很少進行大規模裁員的蘋果公司此舉令受影響員工感到意外。該公司預計在第4季創下近1400億美元的銷售額，將打破其歷史紀錄。

蘋果公司發言人週一發聲明證實：「為拓展客戶群，我們正對銷售團隊進行一些調整，僅對少數職位造成影響。我們仍在持續招募人才，受影響員工可申請新職位」，但並未透露具體細節。

蘋果公司內部將此次裁員定位為精簡銷售團隊、消除疊床架屋的措施；遭解雇的員工須在明年1月20日前於公司內部另覓職位，否則將獲發遣散費後離職。蘋果已在徵才網站刊登銷售職缺，並告知遭解雇員工可申請這些職位。

但部分受影響員工指出，此舉實為推動銷售轉向第三方經銷商（蘋果稱之為「通路」）的策略。他們表示，部分機關傾向與間接銷售商合作，而這有助於蘋果降低薪資等內部成本。裁員名單包含資深經理人，部分員工甚至已在蘋果服務長達20至30年。

相較於許多科技同業，蘋果較少採取裁員措施，執行長庫克（Tim Cook）曾表示此舉是「最後手段」。去年因產品取消及經濟動盪，蘋果的裁員規模異常龐大，其中包含自動駕駛汽車計畫的團隊，部分人工智慧（AI）相關團隊與服務部門亦受到波及。

美國科技產業的裁員潮持續蔓延。本月稍早，電商龍頭亞馬遜（Amazon.com）宣布將裁減逾1萬4000名員工；社群媒體臉書及IG母公司Meta近期亦在其AI部門削減數百個職位。

