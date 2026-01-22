營收一夜蒸發5億！訊達董事搶先落跑 內線賣股避損79萬遭起訴

訊達董事兼業務總監熊俊瑋涉嫌內線交易，遭北檢起訴。示意圖

上櫃公司「訊達電腦」驚爆內線交易案。公司在2024年3月突如其來大幅下修前一年12月營收，金額一口氣縮水近5億元，消息一出引發市場震盪，股價短短10天暴跌逾2成。台北地檢署查出，訊達董事兼業務總監熊俊瑋，竟在利空消息尚未對外揭露前後的股票交易禁止期間，搶先將持股脫手，成功避開虧損，涉嫌內線交易，偵結後依法起訴。

檢方調查，訊達原先對外公告，2023年12月單月營收高達6.77億元，但後續經會計師查核發現，部分收入未符合IFRS 15「主理人」認列要件，依法不得列為公司營收。訊達因此於2024年3月11日公告更正，將該月營收大幅下修至1.82億元，全年合併營收也從原先公布的23.6億餘元，下調至18.65億多元。

營收數字下滑的利空曝光後，市場信心潰散，訊達股價從公告前的38.25元，一路滑落至3月19日的30.25元，跌幅高達20.9％。櫃買中心事後也認定公司資訊揭露有瑕疵，對訊達裁處20萬元罰鍰。

然而，檢方發現，在這波股價重挫之前，熊俊瑋早已掌握利空資訊。起訴書指出，熊男身為公司董事，曾親自前往會計師事務所參與會議，提前得知營收調整屬於重大不利消息，卻未遵守資訊未公開前的交易限制。

檢調認定，熊俊瑋在2024年2月26日至3月12日期間，利用電子下單方式陸續賣出訊達股票共110張，成功規避約79萬餘元的損失。台北地檢署22日依違反《證券交易法》內線交易罪將熊男起訴，並向法院聲請沒收其犯罪所得。



