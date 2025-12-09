營收、股價大起大落？竣邦-KY執行長強調營運穩健成長，法人預估明年雙位數增幅

運動戶外機能性布料設計大廠竣邦-KY（4442）今年以來繳出亮眼表現，但近月營收起伏不定，股價也劇烈震盪，引發外界關注。竣邦-KY執行長蕭志偉強調，當然不樂見投資人受傷，但市場難免有些無法操之在己的因素，公司只能致力做出成績，確保營運穩健成長。

​ 近月營收大起大落 並非營運問題 ​



竣邦-KY致力深耕多元領域品牌客戶，今年前11月營收14.68億元，年增35.8%締新猷，法人預期在「三箭齊發」的策略下，明年營收再戰新高，可望實現雙位數成長。

針對外界關注近月營收大起大落，蕭志偉今（9）日特別說明，主要受到客戶下單時程與出貨安排影響，甚至「開船日」都會影響營收認列進度，這是屬於行業特性，並非營運問題，建議觀察接單量，或是以季度、年度來看營收會更準確。

蕭志偉指出，雖然通膨可能抑制消費，以及品牌競爭激烈，公司相對保守看待明年整體景氣，但竣邦-KY仍將穩健成長，越南自建廠房目前已經申請環評和開工執照，預估明年可以動工，2027年開出新產能。

乘勢迎接2026賽事商機



蕭志偉表示，隨著運動領域主力客戶動能放大、拓展新品牌客戶有成，以及戶外領域下單回歸常軌，同步與戶外領域主力客戶推進高端新品牌產品線開發，有助於帶動業務結構持續優化，並為中長期營運注入向上成長態勢。

此外，2026年世足賽、國際大型體育賽事陸續登場，運動品牌客戶在新品開發與機能升級上的投入力道加大，竣邦-KY已與多家品牌客戶合作開發相關產品，有望同步受惠市場商機，增添未來營運更上層樓。

蕭志偉說明，運動領域已經成為公司營運成長新引擎，目前佔整體營收比重約六成，觀察運動領域知名主力客戶合作開發項目逐年成長，在運動領域銷售貢獻更是連續3年創下歷史新高。尤其竣邦-KY與運動領域主力客戶合作進一步加深，除過去聚焦季節性產品，今年已跨入訂單量更大、產品生命週期相對較長的核心系列產品，預期明年起將逐步挹注整體營運表現。

其次，在國際品牌跨界聯名風潮趨勢下，運動領域主力客戶於今年第四季推出跨界聯名新品牌，目前持續進行專案開發、業務接單，有機會於明年上半年陸續訂單出貨，並為運動領域銷售動能再添助力。

在戶外領域方面，品牌客戶去年庫存調整完畢，今年整體下單、備貨力道已重回常軌，近期戶外領域品牌客戶旗下新增高端子品牌，竣邦-KY為其主力供應商夥伴，並與客戶積極合作開發新品項專案，隨著氣候變化與戶外活動型態多元化，以及戶外服飾市場對機能性、耐候性與永續材料需求提升，有助於深化竣邦-KY在高端、中高端市場占據利基。

蕭志偉指出，除了鞏固運動、戶外領域，公司近2年也積極拓展知名日本品牌客戶，成功打開新市場業務機會，今年已有多項專案陸續進入量產階段，凸顯公司在日本市場取得重大進程，並且根據目前掌握知名日本品牌客戶需求回饋，明年訂單需求有望帶來穩定貢獻。

面對2026年全球體育盛事陸續登場，包括史上規模最大的國際足總世界盃、冬季奧林匹克運動會以及世界棒球經典賽等大型國際賽事，隨著賽事規模擴大、轉播觸及全球市場，品牌客戶對服飾在機能性、舒適度、耐候性及設計辨識度的要求同步升級，促使運動服裝不再僅限於比賽場域，而是延伸至訓練、日常穿搭及運動休閒等多元場景，進一步擴大機能布料的應用範圍。

竣邦-KY營運射三箭



法人認為，竣邦-KY已與多家品牌客戶合作開發相關產品，而且憑藉提供客戶具客製化的最佳解決方案，並在供應鏈端強化品質一致性、生產彈性與交期控管，有助於因應品牌客戶因應賽事提前展開的產品規劃與備貨時程。

展望未來營運，竣邦-KY持續發揮「掌握趨勢與客戶需求 × 研發設計 × 供應鏈管理」的核心競爭力，並採取三箭齊發策略，包括積極拓展運動、戶外、專業工裝及袋包材多元應用領域；開拓品牌客戶長銷核心系列專案開發；鎖定高端、中高端產品定位等，藉此在保持穩定毛利率的同時，展現更為優異經濟規模效益，創造未來營運繳出亮麗成績。



