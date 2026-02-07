營收6.8億還沒回本！黃子韜鬆口賣衛生棉內幕 砸重金打造透明化工廠
韓國夯團EXO中國前成員黃子韜，近日意外現身《學習王真天才洪真慶》，在節目中分享自己目前正在經營的衛生棉品牌，並首度公開營運狀況。他透露，儘管品牌曾創下1.5億人民幣（約新台幣6.8億元）的銷售額，但至今仍尚未回本。
黃子韜登韓綜介紹衛生棉
洪真慶在最新一集的網路節目，特別飛到中國探訪網紅事業，也與經營衛生棉品牌「朵薇」的黃子韜碰面。黃子韜久違以韓文受訪，透露自己目前生活過得不錯，也已經結婚。
黃子韜還介紹目前正在經營衛生棉品牌，當被問起收益時，他透露儘管銷售額突破1.5億人民幣，但至今還沒回收本金，因為他想打造一座透明化的衛生棉工廠。
他進一步說明，目前工廠設有6條生產線，每條生產線斥資超過2000萬元人民幣（約新台幣9105萬元）。「原本考慮交由外包工廠製作，但始終無法完全信任，因此3位合夥人決定一起集資，實現工廠透明化。」
黃子韜曾隨EXO韓國出道
黃子韜曾在2012年隨EXO在韓國出道，當時以藝名Tao展開活動，只是2015年他與SM娛樂提出解約訴訟後退團，已轉往中國演藝圈發展，前年更與當過SM娛樂練習生的徐藝洋結婚。提到近況，黃子韜在訪問尾聲也祝福道，接著用中文說：「希望大家可以有好的生活，活在當下。」
102歲人瑞娶看護遭認「粉紅收屍隊」！律師嘆如陳松勇遺產之爭 揭婚姻無效、遺產分配可能
