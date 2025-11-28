《營業中》再爆衝突！姚元浩遭鬼鬼怒嗆「你該放手了」 關鍵導火線曝光

《嗨！營業中》挑戰登上澎湖輪複製海上廚師的餐點風味。好看娛樂提供

節目《嗨！營業中》本週Food製團隊徹底挑戰體力極限，登上澎湖輪，進行「海上廚神」任務。節目一開始，眾人就被眼前巨大的船身震懾，莎莎驚呼：「我們要坐船出海？」船長緊接著公布這趟任務的艱難程度——他們必須在船上廚房，完美複製海上廚師的餐點風味，為明日登船的乘客備妥豐盛的料理。

「阿鴻上菜」的陳鴻（左）、「煲湯教母」寶媽攜手擔任小幫手。好看娛樂提供

陳鴻＋寶媽支援上陣 大前輩同台助攻海上廚房

為了迎接這場硬仗，合夥人找來好久不見，從來不曾參與台灣實境節目的大前輩「阿鴻上菜」的陳鴻、「煲湯教母」寶媽，搭配曾就讀餐飲科系的阿倉，一起迎接艱難任務。

鬼鬼怒吼「你不要管我！」燒焦蛋惹再戰 姚元浩被嗆到語塞

身為主廚擔當的姚元浩擔憂餐點進度與品質，忍不住上前關心鬼鬼要添加什麼調味料時，沒想到卻被吳映潔直接連聲制止，突然發出怒吼：「你不要管我，你做你的事情，我有師父，我會問他！」接著她更毫不留情地放了冷箭：「你該放手了！」一旁陳鴻看到兩人鬥嘴賭氣，也忍不住說：「以前總覺得你們兩個鬥嘴是故意的，原來是真的！」

當鬼鬼接著煮出燒焦的蛋時，姚元浩面對焦黑的成果，只能不甘心地向眾人喊冤：「你們評評理，我該放手嗎？」然而，第二天正式備餐時，臭火焦的味道再度出現，讓阿倉試吃後也確認是燒焦無誤，面對緊張的供餐時間，姚元浩與鬼鬼之間的衝突迎來第二波。

本週播出複製海上廚師的餐點風味，夥伴們為登船的乘客備妥豐盛的料理。好看娛樂提供

第二天再爆衝突！鬼鬼急怒喊「我有自己的節奏」

兩人對於煮菜的步驟產生不同意見，加上鬼鬼再度不慎把蛋煮焦，姚元浩急著在旁下指導棋。沒想到吳映潔這回堅持自己的做法，大發火說：「你先不要管我！我知道我在弄，你先等一下啦！我有自己的 Temple（節奏）！」陳鴻見狀，連忙提醒：「你不要讓他『牙』（臺語：抓狂）起來！」而寶媽也在旁趕緊緩頰：「不要急、不要急。」



