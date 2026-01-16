《營業中》助陣田中馬拉松！幫16900名選手補給 莎莎「陪跑」超崩潰

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

《嗨！營業中》全新一季上周挑戰大甲媽祖再臨田中的2000份平安餐任務後，本周夥伴參與當地的傳統盛事：田中馬拉松。在這次集結16900人的大型賽事中，夥伴們在補給站為全馬選手提供最貼心的能量補給。

《嗨！營業中》主持團投入田中馬拉松。（圖／好看娛樂提供）

本次參與的夥伴包括姚元浩、吳映潔（鬼鬼）、莎莎、白安以及任容萱，為了讓路過的選手及時補充能量，補給站準備了各式甜點、香蕉、糖葫蘆及飲用水。鬼鬼與莎莎展現極高熱忱，不斷對著跑過的選手大喊詢問：「要不要吃糖葫蘆？」甚至一路「陪跑」促銷夥伴們精心準備的甜點。莎莎更在忙碌之餘笑稱：「我覺得我好像跑了半馬的感覺。」

隨著賽事進入高峰，大廚姚元浩現場指揮若定，帶領大家迎接排山倒海而來的參賽隊伍。夥伴們的高人氣也深入民間，許多選手在經過補給站時一眼認出鬼鬼與莎莎，甚至直接拿出手機要求合照，為緊張的比賽增添了許多趣味互動。《嗨！營業中》全新一季每周六晚間8:00台視首播、晚間10:00Netflix上架；每周日晚間8:00八大綜合台播出。

《嗨！營業中》主持團投入田中馬拉松，為參賽選手補給。（圖／好看娛樂提供）

