《營業中》準備2000份平安餐！九孔搞破壞 被鬼鬼罵爆大崩潰

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

《嗨！營業中》本周由核心夥伴姚元浩、吳映潔（鬼鬼）與莎莎，前進彰化田中挑戰一項極具難度的任務：準備2000份平安餐。適逢大甲鎮瀾宮、北斗奠安宮與田中媽祖會香的三宮齊聚，夥伴們在感受宗教盛事震撼之餘，也面臨了嚴重的缺工壓力。

九孔搞破壞被鬼鬼罵爆。（圖／好看娛樂提供）

為了應付2000人的供餐量，合夥人邀請了具備「恐怖體質」的小幫手九孔、惟毅跟文威登加入。然而，九孔在備料過程中展現出強烈的個人想法，頻頻挑戰主廚權威，例如私自將主廚要求的切絲食材料理改切成塊狀，理由竟是「不要浪費」，以及他在削胡蘿蔔時因皮屑四處飄散，遭到吳映潔（鬼鬼）連珠砲式的嚴厲糾正，要求他必須在指定的桶子內作業，面對震撼教育，九孔一度仰天哀嚎：「阿母！我被罵成這樣。」

廣告 廣告

本集最大驚喜莫過於「亞洲天王」任賢齊（小齊哥）驚喜現身支持。作為彰化田中的大明星，任賢齊不僅帶領夥伴們見證難得一見的遶境盛事，更毫無天王架勢，直接捲起袖子加入戰區，他展現出的俐落刀工讓全體成員驚嘆不已，夥伴們看著天王低頭忙碌的身影，忍不住感嘆：「我竟然叫任賢齊切洋蔥，真的很想哭！」除了任賢齊外，鼓鼓（呂思緯）也現身熱血支援，與夥伴們在混亂中全力應對出餐壓力。《嗨！營業中》全新一季每周六晚間8:00台視首播、晚間10:00Netflix 上架；每周日晚間8:00八大綜合台播出。

更多FTNN新聞網報導

任賢齊當年為何紅遍華語圈？網友翻出關鍵時刻：那一年真的紅到誇張

與鬼鬼關係降到冰點！炎亞綸認了「感覺到被排擠」 收生日祝福簡訊未讀未回

阿本體力透支倒地！狼狽模樣曝光 崩潰「來得及逃走嗎」

