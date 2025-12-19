《營業中》衝突一觸即發！姚元浩放話「飯中加料」 阿本受折磨睡路邊

《嗨！營業中6》前往彭佳嶼。（好看娛樂提供）

時尚大師Kevin老師、Wish（朱宇謀）、阿本近日跟著《嗨！營業中6》的姚元浩、莎莎、吳映潔（鬼鬼）前往台灣國境之北的神秘孤島「彭佳嶼」，慰勞島上僅有的氣象站、海巡署與燈塔守護者等三戶人家。總是在鏡頭前漂亮的3位來賓，經歷三小時的顛簸船程、一連串的忙碌以及荒野睡帳蓬等考驗後，不得不退去華麗外表，紛紛眼神死的不知自己為何會答應這場通告。

原本期待一場華麗冒險的阿本，在出發前信誓旦旦地立下「漂漂亮亮的來，再漂漂亮亮的回去」的目標，未料經歷一連串魔鬼任務的無情摧殘後，早已失去光鮮亮麗的外表。Kevin老師更是坐在帳篷旁眼神死，坦言自己人生從未睡過帳篷，無奈感嘆對於答應這個通告感到不解，從時尚教主慘變「妝髮遺失」。

阿本更是崩潰大喊：「現在還來得及逃走嗎？」最後被鏡頭捕捉到體力透支、直接倒在地上睡著的畫面，令人相當不捨。而Wish也頂著一頭亂髮自嘲變成了「蓬頭垢面」，感嘆這是這輩子最粗獷的一次，但他也認命表示，既然頭都洗下去了，就走不掉了。

除了體力活的折磨，晚上住宿分配更是一場「天堂與地獄」的對決；由於島上房源稀缺，合夥人宣布晚上必須「睡帳篷」，且必須透過命運的撲克牌來決定誰能享受「室內帳篷住宿」，誰得流落「睡荒野還需搭帳篷」。

當眾人看到撲克牌道具時，鬼鬼（吳映潔）崩潰尖叫不敢置信：「在荒野還要玩牌？」莎莎則擔憂地預言：「輸的不會要住在帳篷外面吧？」就在命運翻牌的瞬間，現場爆出尖叫聲。最終，由莎莎、阿本和鬼鬼幸運抽中帳篷，3人興奮地相擁慶祝，輸家組Kevin老師、Wish與姚元浩只能慘遭流放，認命地在荒地上開始搭帳篷。

面對淒涼的夜晚與差別待遇，姚元浩實在吞不下這口氣，竟對著鏡頭放出狠話威脅：「明天吃的飯裡，我絕對會加一些東西。」讓這場孤島生存戰瞬間充滿火藥味。《嗨！營業中6》每週六晚間8點台視首播、晚間10點在Netflix上架、每週日晚間8點在八大綜合台播出。

