營業人銷售收入總數未漏開 碰1狀況也開罰

▲國稅局表示，營業人每日銷售貨物或勞務收入總數未漏開，但未逐筆開立統一發票，仍有違章。（圖／記者顏真真攝）

[NOWnews今日新聞] 財政部中區國稅局表示，營業人銷售貨物或勞務，除法律另有規定外，應逐筆開立統一發票交付買受人，營業人即使每日收入總數並未漏開，但未逐筆開立統一發票，仍將依規定裁處。

國稅局說明，依加值型及非加值型營業稅法第32條第1項規定，營業人銷售貨物或勞務，應依本法營業人開立銷售憑證時限表規定之時限，開立統一發票交付買受人。故原則上營業人應按實際交易金額逐筆開立發票，至於彙總開立發票，依統一發票使用辦法第15條規定，營業人每筆銷售額與銷項稅額合計未滿新臺幣50元之交易，除買受人要求者外，得免逐筆開立統一發票。但應於每日營業終了時，按其總金額彙開一張統一發票，註明「彙開」字樣，並應在當期統一發票明細表備考欄註明「按日彙開」字樣，以供查核。另營業人以網際網路或其他電子方式開立電子發票、使用收銀機開立統一發票、使用收銀機收據代替逐筆開立統一發票，或以自動販賣機銷售貨物或勞務經核定使用統一發票者，不適用彙開規定。

國稅局進一步說明，營業人銷售貨物或勞務時，倘未即時開立統一發票交付買受人，僅於每日結帳時，將該日營收金額合計後，彙總開立一張發票。由於此行為違反稅法上關於憑證開立及交付之規定，應依稅捐稽徵法第44條規定，就其未給予憑證，經查明認定之總額，處5％以下罰鍰。

