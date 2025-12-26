營業未滿3年！高雄人氣「羊駝鬆餅」耶誕節歇業

高雄鳳山青年路商圈爆紅的羊駝鬆餅店「鯨鬆餅」宣布因租約到期，12月25日結束營業。（圖／翻攝自Google maps）





主打近距離互動羊駝、療癒甜點的高雄鳳山人氣店「鯨鬆餅」，日前宣布因租約到期，已在12月25日畫下句點，讓不少遊客與在地熟客相當錯愕。店家也透過官方社群發文向支持者道別，感謝一路陪伴，並同步關閉臉書等社群平台帳號。也強調營業將告一段落，但羊駝仍會在自家持續照顧。

鯨鬆餅位在鳳山區青年路商圈，因店內能與溫馴羊駝互動、又走寵物友善路線，搭配甜點飲品的「療癒系」模式，自開幕後就迅速在社群竄紅，不少人專程排隊朝聖，甚至成為短影音、Threads熱門打卡點之一。

未料才開業不到3年，鯨鬆餅宣布於耶誕節當天歇業，目前包含臉書、IG、Threads等社群平台都已關閉，讓粉絲相當不捨。

近年因社群聲量迅速竄紅的網紅名店，陸續傳出歇業消息。由百萬YouTuber見習網美小吳與網紅紀卜心， 合作創立的手搖飲品牌十盛熟成奶茶，在2024年爆發乳源標示爭議後，全台門市陸續歇業，最終連最後一間桃園中正店也於12月26日結束營業，官方網站同步下架所有分店資訊。

此外，擁有逾21萬追蹤的網紅Suki脆魚，曾耗時2年改建新竹老宅，於2024年開設咖啡廳李來，吸引不少粉絲前往朝聖；不過營業僅約一年，Suki便於今年9月透過社群宣布休業，並同步出清店內家具與器皿。

