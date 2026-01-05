營業至月底！北市知名電影院突宣布熄燈 感性告別影迷：不是輕鬆的決定

台北市民生社區圓環、開業30年的「新民生戲院」今（5）日在臉書發文宣布將於2026年1月31日歇業。新民生戲院經營人也吐露真實心聲表示，面對大眾觀影習慣改變與經營困境，只能選擇下台一鞠躬，「這不是一個輕鬆的決定，更不是一句話就能帶過的告別。」消息一出，讓不少在地人感到震驚與不捨，許多人紛紛留言感到惋惜。

新民生戲院前身為民生戲院，位處民生社區圓環核心地段，成立至今已逾30年，見證了台北從舊社區邁向現代化的變遷。戲院曾在2012年整修改裝後重新開張，不過隨著影音串流平台崛起，傳統戲院的觀影人潮大不如前，營運壓力日益沈重，「你們每一次走進來、每一張買下的電影票，都曾經，真的撐住了我們。」



​新民生戲院粉專感謝說道，「有些話，真的想了很久。也知道，總有一天一定要說。只是沒想到，這一天來的時候，心裡還是這麼滿」，這篇公告不是結束，而是滿滿的感謝，只希望在最後這段時間裡，能夠繼續陪伴觀眾看幾部好電影，為這段旅程劃下溫柔句點。

新民生戲院宣布歇業的公告曝光後，也讓大批網友感到不捨，「謝謝民生戲院陪伴我們度過許多美好時光」、「感激民生戲院這麼多年的堅持，我自己一人的時候也會常常報到，很可惜失去了這麼一個社區寶藏地點」、「謝謝你們堅持了這麼久」、「你們努力過，辛苦了。我也有很多美好回憶。無奈疫情跟串流衝擊實在太大了」。

針對會員卡儲值金額、紅利點數及電影套票等問題，戲院也公告了清楚的處理方式，希望讓每位會員都能安心完成退款與使用作業；戲院也提醒，相關辦理需由會員本人完成，若需代辦，請攜帶授權文件。若有任何疑問，可於營業時間洽詢現場人員。​

