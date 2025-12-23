營業額12萬全捐！「雞湯大叔」南西店力挺受害家屬

火鍋品牌「雞湯大叔」誠品南西店宣布恢復營業首日的全數營業額捐贈給台北捷運、中山商圈隨機攻擊事件的受害者家屬。該店22日透露，21日當天營業額共計12萬7075元，將不扣除任何成本與折扣全額捐出。

雞湯大叔公告。（圖／翻攝Threads ＠ broth.master）

27歲男子張文19日在台北捷運、中山商圈發動隨機攻擊，造成4死11傷的悲劇。雞湯大叔誠品南西店於21日恢復正常營業，並在當日為來店用餐的客人免費招待一份布朗尼，表示「我們想用一點甜找回平靜與喜悅」。

營業額。（圖／翻攝Threads ＠ broth.master）

該店在21日發文承諾，恢復營業首日的「全數營業額」將不扣除成本，全額捐贈予本次事件的受害者家屬，並請大眾予以監督。貼文吸引超過1萬人按讚，店家後來也分享客人留下的暖心紙條照片。

廣告 廣告

針對19日事發當天在誠品南西店用餐但未付款的消費者，雞湯大叔表示「請不用擔心，所有費用將由大叔買單」。這項貼心舉動獲得網友一致好評。

雞湯大叔22日再次發文感謝願意走進店內的客人，強調「這份支持不只是一次消費，更是一份被理解、被陪伴的厚實力量」。店家表示很榮幸能與各位共同完成這件有意義的事，之後實際的捐贈單位和細節，會在確認完成後第一時間向大眾透明回報，並感謝大家「讓這一鍋湯不只溫暖了餐桌，也把心意送到更需要的地方」。

貼文底下湧入大量網友留言支持，紛紛表示「先不論店家的餐點好吃與否，光是這個舉動就看得出來這店家的格局不一般」、「這種店到底哪裡找」、「雖然當天肉才剛下鍋就被疏散，但店內人員反應都很即時，大家辛苦了」。也有網友表示「這種企業要用新台幣支持」、「這不是活該生意好嗎」，肯定店家的善舉與經營理念。有網友特別提到「很好吃的火鍋店，湯還可以試喝，會繼續支持，謝謝你們」。

延伸閱讀

婚宴新潮流！每人一杯50嵐珍奶 網友讚貼心成本恐高於紅酒

孕婦遇暴力事件怎自保？醫籲：快走勿奔跑、護腹避碰撞

呆萌「米克斯」臉書爆紅 短短一週找到幸福新家