營業45年！北市這間捷安特無預警歇業 3折清倉拍賣

位於大安森林公園旁、營業長達45年的「捷安特」腳踏車行，店主今（27）日突然宣布因租約到期將結束營業。（圖／翻攝自 google maps）





位於大安森林公園旁、營業長達45年的「捷安特」腳踏車行，店家27日突然宣布因租約到期將結束營業，最後營業日為11月29日。消息曝光後，不少在地民眾和老顧客紛紛表示不捨，直呼這家店已是大安區的地標之一。

由於租約到期，車行將在本週五正式熄燈。（圖／翻攝自臉書社團「信義區商兩市」）

店家在臉書社團「信義區商兩市」發文指出，由於租約到期，車行將在本週五正式熄燈。店內現有庫存即日起全面清倉，祭出三折優惠，包含部分二手車與配件，並開放使用動滋券。店主也在公告中向多年來支持的顧客致謝。

店方感性寫道：「這四十五年，誠摯地感謝每一位曾與我們同行的顧客與朋友們。無論是與我們分享在三鐵比賽中站上頒獎台的喜悅、孩子學會騎車的瞬間、使用二十年仍好用的車款，或是在匆忙接送孩子途中遇到機車故障而緊急上門維修……這些回憶都是我們能持續走下去的養分。謝謝你們讓我們陪伴大家一起長大、一起變老。」

廣告 廣告

消息一出，各地網友湧入留言區表達震驚與不捨：「太意外了，貴店都算是地標了」、「我第一台腳踏車就是在這裡買的」、「從小看到大，每次從南部回台北，一看到捷安特就知道快到家了」、「青春的回憶又少一個了」。也有人感嘆「唸書時期就在了，真的好久好久」、「什麼！連你們都要收了！？」

除了北市這家老字號車行，家樂福日前也宣布台中青海店將於12月22日晚上11時正式停止營業。家樂福表示，雖然青海店將退場，但後續仍將由附近的文心店、西屯店等量販店，以及家樂福便利購與線上購物平台繼續提供服務。

更多東森新聞報導

「安全回報」沒人已讀！ 新北婦驚覺：8300萬積蓄被騙光

好市多黑五染黃！情色網紅喊：把自己賣掉 警方出手了

台中土地公廟驚傳爆炸聲 遭火吞噬全燒毀

