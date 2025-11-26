營造健康有愛友善環境 板郵樂齡運動氣氛超嗨
【民眾新聞葉柏成新北報導】板橋郵局為鼓勵銀髮族保戶及多元屬性人員參與社會活動，拓展人際關係，落實「郵政壽險關心您」貼心宗旨，昨〈25〉日於該局五樓禮堂舉辦「中華郵政樂齡運動」，並透過益智遊戲同樂，訓練長輩注意力及記憶力，強化認知功能，現場笑聲不斷、氣氛超熱烈。
板橋郵局長張清龍表示，板由長期致力於關懷社會、深耕公益及落實公平待客的理念，亦不忘善盡企業社會責任，藉由舉辦活動傳遞對長者族群的重視及關愛，攜手營造健康有愛的樂齡友善環境。
當天活動在主持人熱情的開場下揭開序幕，講師以安全防護之道為主題，從長者關切的生活層面切入，分享風險管理、健康照護及自我保健等面向，並安排高齡模擬體驗，讓現場民眾體驗老年生活上的變化，進而更懂得如何活得久、活得健康、活得精采。
此外，由親切活潑的郵局同仁進行「樂齡瘋桌遊」，透過益智遊戲同樂，訓練長輩注意力及記憶力，強化認知功能，現場笑聲不斷、氣氛超熱烈。會中除宣導常見的金融詐騙態樣外，更結合時事分享現今普發一萬的新興詐騙話術，盼守護大家的財產安全和生活品質。
