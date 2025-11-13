營造公會同島同命 助災民修復家園 劉世芳：像媽祖、土地公

內政部今（13）日在部務會報舉辦「丹娜絲颱風災後家園修繕感謝典禮」，公開感謝所有參與災後復原工作又出錢出力的營造、施工團隊。（王千豪攝）

內政部今（13）日在部務會報舉辦「丹娜絲颱風災後家園修繕感謝典禮」，公開感謝所有參與災後復原工作又出錢出力的營造、施工團隊。台灣區綜合營造同業公會台南辦事處二處處長李全富表示，台灣同島同命，有國才有家，希望一萬兩千間會員都是國家的後盾。內政部長劉世芳表示，這些營造公司所出的錢不是小錢、出的力不是小力，跟媽祖、土地公一樣照顧人民。

劉世芳表示，日前丹娜絲颱風重創雲嘉南地區，內政部攜手民間專業力量，針對受災最嚴重的台南市佳里區及嘉義縣東石鄉，迅速展開災後復原工作，截至11月12日止，已有84戶完成修復，特別感謝各家營造與施工團隊，捐出物資外，更投入人力與技術，協助受災戶修繕家園。

李全富表示，在九二一大地震時，公會動員全國營造廠救災、興建教室，一直到現在台南發生丹娜絲颱風的同時，公會理事長一通電話，希望動員全國營造廠全面搶修兩萬間被掀開的屋頂。秉持同島同命，全部營造公會同舟共濟，他們動員全國營造公會的會員替國家無條件盡心盡力，這也是台灣人最可愛的地方，有國才有家，希望營造公會一萬兩千間會員都是國家的後盾。

營造業南區職業安全促進會會長張昭鎮表示，感謝國土署第一時間通知他們，讓幹部、同僚一起協助進到災區，進行災修的處置；也感謝國土署，讓大家有機會展現南部的熱情，到災區協助災民。

內政部指出，今日出席典禮受獎業者，包括猛揮營造董事長陳永昌、大成工程部長曾宏平、豐譽營造董事長陳仁崇、真毅營造董事長柯任安、春原營造董事長蔡宗憲、仁義湖營造董事王博郎、勝冠及勝寶營造副總經理葉明賢、堆高營造董事長楊政達、羽春得國際工程執行長蘇政斌、宏華營造副總經理劉恩昊、銘榮元實業榮譽董事長廖晟合及副董事長廖志榮、宗億營造董事長林秋乾、李全富、張昭鎮等共同參與。

