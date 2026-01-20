營造公會為土方請命：9成有價值應活用
內政部國土署推動「營建剩餘土方全流向管理政策」，台灣區綜合營造業同業公會昨日召開記者會指出，新制在去化體系尚未到位前即全面上路，已對公共工程與民間工程造成嚴重衝擊。理事長陳煌銘表示，目前全台受到影響的營建工地是「百分之百」。他指出，營建剩餘土方並非營建廢棄物，而是可再利用的有價資源，在缺乏完整配套下貿然執行，只會「讓第一線工地無路可去」。
陳煌銘表示，公共工程有百分之百、一般工程至少九成的土方都是有價值的，政府應該要跨部會討論如何活用這些資產，而不是統統當作廢棄物來處理。陳煌銘說，在去化體系尚未成形的情況下，新制即上路，導致土方去化困難，公共工程因此停工，處理費也從過去每立方公尺不到一百元，暴增至三千元以上。雖然土方費用占整體營造比重不高，卻會影響整體進度。
陳銘煌表示，土方處理是五十年前就有的問題，現在一紙法令下來，全台灣土方處理「全部斷電」，去年拜託政府暫緩實施但未果，呼籲政策應暫緩執行，並由行政院層級建立跨部會溝通機制，召集經濟部、國土署等相關單位，共同研商土方去化的制度與實務作法。
營造公會台南辦事處長曾新吉表示，國土署提出的許多放寬措施僅限公共工程，但民間工程的土方依然被視為廢棄物，一樣難以解決或暫存場域。
他表示，政府應盡速盤點現有可用場域，釐清各類土方的認定標準與使用機制，避免土方問題持續擴大，衝擊整體營建產業與經濟發展。
