營造商慨捐百萬 助東大育才

「投資教育，就是投資未來」，歲末年終之際，台東大學獲得來自營造業界的溫暖支持，松暉營造董事長邱政賢與妻子慷慨捐贈100萬元獎學金，協助校務推展與學子培育。校長鄭憲宗表示，這筆善款啟動一道「善的循環」，為台東孩子逐夢道路注入堅實力量。

一直以來，教育被視為翻轉階級的重要途徑，而穩定的獎助學金制度，便是弱勢學生能安心就學的關鍵。台東大學弱勢學生比例逾20％，許多學子以半工半讀分擔家庭經濟。來自台南的營造業董事長邱政賢不僅在工程領域深耕有成，更長期投入公益，特別關注教育發展，並秉持「如松之堅韌、如暉之溫暖」理念，與夫人陳暐婷共同捐款，以行動支持青年，回饋社會。

邱政賢強調，「投資教育，就是投資未來」。他相信當孩子在最需要的時刻獲得一分力量，就能更有勇氣跨越限制、迎向更寬廣的未來，也是企業善盡社會責任最具意義的方式之一。

鄭憲宗對此表達深切感謝，「這100萬元的支持，不只是資源挹注，更代表企業的信任與期盼，將成為陪伴學子逐夢的重要力量」。他指出，教育的動人之處，在於「善意會被看見、被記住，並在未來再次發生」。今日受到幫助的孩子，未來將以自身能力回饋社會，使這分善意持續傳遞。

台東大學114學年度共260名學生獲各項獎助學金，總額逾1530萬元，創下建校以來最大規模。新住民二代的資工系李姓同學，因從小排斥學習閩南語，無法好好與祖父母道別；獲得助學金後，他減少打工時數，有更多時間進修語言，以彌補童年的缺憾。