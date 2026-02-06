營造商總經理爆婚外情 匯女特助70萬：每天相思病

某營造商總經理爆婚外情，出軌對象是女特助。（示意圖／翻攝自pexels）





某營造商總經理爆婚外情，出軌對象是女特助，正妻發現後氣炸將兩人告上法院。儘管被告律師引用先前台北地院「配偶非客體」的見解試圖翻案，但高雄地院法官最終仍裁定配偶權屬於應受保障的法益，判決2人需連帶賠償原配60萬元。

總經理特助變小三

根據判決書，這起案件的原告正妻與丈夫小明（化名）結婚長達16年，育有2名子女。小明在某營造公司擔任總經理，卻在2022年底與新到職的總經理特助小花（化名）發展出婚外情。根據法院掌握的LINE對話紀錄，小明曾對小花深情告白：「我心裡都是妳第一，想抱妳了，我每天都會得相思病」，甚至出現極具性暗示的露骨字眼。

廣告 廣告

小明為了討好對方，不僅大手筆資助女特助前往義大利旅遊購物，還承諾會為了她與正妻離婚。他在對話中直言：「這是一定要離的，改變不了」，並具體約定在2023年10月5日前往戶政事務所簽字。營造商公司負責人與同事也出庭證實，兩人在辦公室內互動親密如情侶，甚至連工地的員工都知道特助就是總經理的「小三」。

律師主張配偶權非權利試圖爭取免賠

面對正妻提出的200萬元賠償請求，小花與其律師團提出了強硬的辯護。律師引用了台北地方法院近年來具爭議性的判決見解，主張「配偶並非一方的客體」，不應承認所謂的「配偶權」是可以受他方支配、使用的權利。辯護方認為，婚姻制度不應限制個人的性自主權與情感自由，因此原告以配偶權遭侵害為由請求慰撫金，在法律上應屬無據。

此外，小花也辯稱，小明當時的外遇對象另有其人，並非自己。至於小明匯款給她的70萬元以及贈送的精品包，她宣稱那是公司發放的獎勵，以及委託她在義大利代購香水、贈送員工的預支款項，與兩人私人感情無關，強調彼此僅止於工作往來。

法官認證配偶權保障裁定連帶賠償六十萬元

然而，高雄地方法院法官並不認同被告的說法。判決書中明確指出，婚姻自由雖受憲法保障，但一旦選擇進入婚姻制度，即是自願承擔互守誠實的義務。法官認為，配偶間親密關係的「排他權益」仍是受法律保護的利益，不能為了追求個人情感自由而無限放大，進而抹滅另一方在婚姻中應有的權益。

法院審酌正妻身為護理師月入約10萬元，需獨力扶養2名子女，而被告小明年收破百萬且名下資產豐厚。考量到2人不正當交往的態樣與程度，已嚴重破壞正妻的婚姻信任基礎，導致雙方最終離婚收場，法官最終裁定小明與小花應連帶賠償原告六十萬元。全案仍可上訴，但此判決再次確立了多數地院法官對於「配偶權」身分法益的守護立場。

更多東森新聞報導

約人妻土地公廟激戰 粗工竟用私密片逼再來一次

徵信社抓出軌偷懶 裝追蹤器報抓包！下場慘了

玩遊戲認識！人妻激戰已婚男懷孕墮胎 綠帽尪崩潰

