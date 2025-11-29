營造朝野互信 藍營何妨退一步

賴清德總統過去就曾表態願意到立院進行國情報告，但是對於報告的形式，朝野意見分歧。（姚志平攝）

立法院在野黨醞釀邀請賴清德總統赴立院做國情報告，但朝野過去對於同樣議題就曾出現「統問統答」與「即問即答」的嚴重分歧。學者賴祥蔚表示，目前的關鍵是雙方互信基礎不夠；學者鈕則勳建議，藍營不妨藉由拉高籌碼再設定底線的作法，有條件接受「統問統答」以促成這次邀請。

賴清德過去就曾表態願意到立院進行國情報告，但是對於報告的形式，朝野意見分歧，在野黨去年推動修正 《立法院職權行使法》，要求「總統赴立法院國情報告並針對立委口頭提問、依序即時回答」，府院黨對此提出釋憲聲請，憲法法庭也於去年10月25日做出判決，認為多數關鍵條文違憲或部分違憲，其中包含對總統的國情報告等，在野黨邀賴國情報告的動作也就不了了之。

文化大學廣告學系專任教授鈕則勳表示，藍軍反罷免大勝之後已有一定的底氣，拉高談判籌碼是必然的，藍營可鋪陳邀總統國情報告的合理性跟正當性，訴求在保障民眾有知的權利，讓民代直接跟總統做一定程度的互動。

他建議藍營可退一步稱「不滿意但可接受統問統答」，凸顯促成誠意。若綠營接受，在野也可進一步提出國情報告時間點，營造大家各退一步的立場。

台藝大廣電系教授賴祥蔚則認為，重點還是朝野沒有互信基礎，若雙方都有誠意，總統到立法院備詢是水到渠成的事。

他說，在立法院目前在野過半情況下，總統可能會擔心尊嚴受損，也會對他有不利影響，即便統問統答、即問即答的部分在野願意讓步，最後還是會有其他的議題成為阻礙。