營造業投入災後重建可聘移工 不受1.5萬名額限制

（中央社記者吳欣紜台北7日電）鼓勵投入災後重建，勞動部今天召開跨國勞動力政策協商諮詢小組會議，會中通過若一般營造廠商投入災後重建可聘請移工，不受現行總量1.5萬名的限制。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組組長蘇裕國今天接受媒體聯訪指出，勞動部今天上午召開跨國勞動力政策協商諮詢小組會議，會中通過鼓勵一般營造業者投入協助災後重建可聘移工等案。

為解決營造業缺工問題，勞動部2023年同意開放1萬5000名移工名額給一般營造業，後續由內政部國土署受理申請並核配完畢，即便每家業者還未達到自行聘請移工的額度限制，但仍受1.5萬名的總量管制限制。

蘇裕國今天表示，現行一般營造業有1.5萬名移工名額限制，但今天會中通過，只要營造廠商有投入災後重建、具有公益性質工作，就可以聘請移工，不受現行營造業整體1.5萬名額的限制。

蘇裕國表示，會議中委員都認同天災無法預料何時發生，且短期會造成非常大的災後損失，包含民宅受損，短時間要進行重建須有很大能力，今天通過此案核配給投入災後重建的營造廠商移工名額，且即便重建結束，業者仍可以留著那些移工人力，投入到原本要繼續興建的工程中。

蘇裕國說，今天會中也通過包含製造業可透過替本勞加薪增額政策，委員對此方案一致表示認同，至於開放旅宿業以及商港碼頭外國技術人力部分不在今日議程內，跨國勞動力政策協商諮詢小組僅討論移工政策。（編輯：林恕暉）1141107