營造業職災死亡減少！洪申翰：將推職安履歷平台 堅守2030職災減半目標

勞動部長洪申翰出席金安獎頒獎典禮。徐筱嵐攝



勞動部長洪申翰今日（11/26）出席2025年優良工程金安獎頒獎典禮後表示，儘管今年營造業職災數字相較去年同期減少，但政府將持續強化政策，除了推動《職業安全衛生法》能儘速完成修法，修法後的重要原則列為明年金安獎的評分指標之一，並將儘速推出一份全面的「減災行動計畫」，以期進一步降低營造業的職災發生率，堅守2030年職災減半的目標。

勞動部今日下午舉辦「2025第19屆優良工程金安獎」頒獎典禮，部長洪申翰受訪時說，根據統計，截至今年11月中為止，營造業職災死亡人數約為94人，相較去年同期減少29人；而高處墜落造成的死亡有6 件，比去年減少3件，從數字來看有一些進展與進步，希望能夠儘快提出「減災行動計畫」，讓相關的職業災害進一步下降。

廣告 廣告

洪申翰並提出「減災行動計畫」三大方向，一是落實《職安法》關於業主責任的規定，從前端規劃、設計、建造到施工，業主責任都非常重要，而營造廠必須確實負起層層承攬管理的責任；二是計畫加入「營造廠商職安衛履歷平台」，清楚呈現營造廠商過去的職災紀錄、裁罰、改善紀錄，讓業主在選擇廠商時能一目瞭然，社會大眾有更進一步的監督機會。

洪申翰指出，三是強化跨部會合作，大約在一兩週前，曾與內政部長劉世芳及國土署開會，未來希望中央與地方攜手合作，不論是職安衛履歷平台，還是把工程安全納入勘驗作業，都來共來推動，從源頭提升工程品質與安全。

洪申漢補充，金安獎作為工程領域的最高榮譽，將會與時俱進，一旦《職安法》修法完成，勞動部將會把修法後所確立的重要安全原則，列為明年金安獎的評分指標之一，以此引導業界主動提升職安水準。

另外，針對外界關注的減災路徑與目標，洪申翰重申，2030年職災減半的目標不變，將在正式公布計畫時，一併對外詳細說明具體路徑與執行細節，會努力強化政策面。

更多太報報導

2025第三屆亞洲技能競賽11/27-29南港登場！邀全民為國手加油 免費參觀技能盛典

洪申翰談週休三日：持續蒐集各界意見 勞動條件不可預設受損

外送員最低薪、保險全入法！平台違反離線權、退避權最重罰50萬元