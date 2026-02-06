營造老總偷吃女特助！露骨對話「鳥鳥沒放進去」曝光 判賠60萬定讞

記者洪正達／高雄報導

曾姓營造老總出軌女特助，不但送包還送出國，儘管2人都否認，但卻因露骨對話紀錄露餡，要連連帶賠償60萬給老總元配。（）（示意圖／PIXABAY）

高雄營造業總經理曾男2022年出軌陳姓女特助，還大撒幣70萬元讓他出國旅遊，元配聽聞後怒不可遏，向2人提告求償200萬精神撫慰金，案經高雄高分院審理後，依據對話紀錄出現「鳥鳥沒放進去」等話語，認定2人有出軌行為，因此判決要連帶賠償60萬元定讞。

判決指出，曾男在擔任營造業總經理期間，於2022年10月起到隔年5月間與陳姓女特助交往，首次婚外情曝光後曾獲妻子原諒，但曾男卻將此次分手當成與元配吵架的理由，甚至會離家數日；豈料2023年9月間，其實丈夫與陳女並未真的分手，且丈夫還會送包送出國，讓元配精神崩潰，因此提告2人連帶賠償200萬元精神撫慰金。

廣告 廣告

不過陳女到庭時聲稱與曾男只是同事，並沒有不正當關係，自己則是因工作表現優異獲得包包，再者，自己到義大利旅遊期間，曾男曾拿了70萬給她，要她買香水送給同仁，剩下的40萬已經歸還，不過曾男並未出庭；案經一、二審法官調查，均認為2人對話紀錄中出現「我跟陳XX常常抱在一起」、「我跟陳XX到現在都沒有做愛過，該做的事情都做過了，就是鳥鳥沒有放進去過」等話語，認定2人有不正當交往，因此判決2人要連帶賠償60萬元給元配，全案定讞。

不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

女同袍醉了扶進房間「順便」睡了她！海陸少校遭開鍘不服提告仍定讞

仿A片情節少女臀部刻字「母豬、情趣用品」阿兵哥速拿100萬換免關

獵龍驚魂！林園男觸69KV特高壓電灼傷 台電：人道考量暫不求償

涉罷免案不實連署！3國民黨涉案人均認罪…當庭向伍麗華致歉

