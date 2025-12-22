營造董娘行大愛 廣結善緣修智慧

營造業的老闆娘，卻可以放下身段洗廁所，還當起香積志工，料理食物給大家享用，縮小自己廣結善緣，來看到她的故事。

「你要幾個 (1個)，1個就夠了。」

彎下腰洗廁所，這對林美琴來說就是志工例行性工作，當初參與慈濟全因收看大愛電視台

慈濟志工 林美琴：「我會加入慈濟是因為看到，上人所說的做，大愛台的八點檔讓我感動，我每一天都要看它。」

慈濟志工 林麗美：「我覺得她真的很棒，而且包容心很有，比如說 我現在要照顧我師兄，她都一直鼓勵我 安慰我。」

廣告 廣告

林美琴曾為了教育孩子到加拿大定居，當時在海外承擔真善美記錄工作，返回國內即使跟先生經營的營造業相當忙碌，她依舊積極投入各項志業

慈濟志工 林美琴：「以身作則 自己做到人家才會認同，你所做的 你所說的。」

慈濟志工 鄭美月：「她是大老闆娘，不會分說誰有錢 誰沒錢，她都一樣 大家相處很融洽。」

一路走來，林美琴學習到慈濟大家庭一律平等，團體生活中腰要夠軟、嘴要夠甜，凡事縮小自己，做就對了。

慈濟志工 林美琴：「不用爭，改變別人不如改變自己。」

更多 大愛新聞 報導：

早安慈濟情│多明尼加素素看 糧食包發放2.0

吉隆坡慈校訪台 跨海交流深化情誼

