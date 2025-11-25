營造違法傾倒廢土 桃園首創連帶罰起造人

大馬路旁圍籬裡堆滿營建廢土，今（2025）年上半年，桃園市中壢體育園區附近2處埤塘遭非法棄置超過3萬4000立方公尺土方，桃園市府依法開罰90萬罰鍰並勒令49處涉案工地停工。

為禁止營建廢土亂倒，桃園將修法強化源頭管理，首創起造人連帶處罰，最高罰10萬並能按次處罰規定。

桃園市建管處長莊敬權說明，「修法的重點在於，從工地產出營建剩餘土石方到最終處理場所，我們都有嚴格的管控跟規範，另外不只處罰承造人，另外針對起造人也會有連帶處分的規定。」

《桃園市土石方管理自治條例》修正案已正議會審查，若修法通過，過去抓到亂倒營建廢土除了勒令工地停工、針對承造人罰款外，限期不改就會連帶處分起造人，引起建商反彈。

不具名中壢建商認為，「不公平，你說連帶要怎麼連帶？我就確實有付錢給他，至於怎麼倒我怎麼有辦法去控管他土倒去哪裡？那他出土我必須要派一台摩托車或者人跟蹤嗎？」

綠色陣線協會常務理事林長茂指出，「那個公部門沒做好一個完善的監督機制，甚至於還很多公務人員去協助這些人一起來犯罪，那你說訂定那麼多方法有用嗎？」

針對違法傾倒廢棄土方，桃園增訂起造人連帶處罰規定，建商反對，環保團體則表示支持，認為桃園境內工地出土須加裝GPS追蹤，但仍發生濫倒漏洞，起造人連帶處罰是個好方法，但政府仍要負起監督責任。

