營造長者友善飲食環境 臺北社區營養中心深耕里鄰見成效

依據本市社區營養推廣中心108-114年調查顯示，臺北市長者中具營養不良風險者約佔 13.5%（每8位就有1位），且可能肌少症盛行率達 12.8%，進一步調查發現，飲食行為不佳、具營養不良風險及衰弱前期等是導致長者低握力的關鍵預測因子。為此，臺北市營養推廣中心透過資源盤點與跨部門整合，連結社區夥伴，將營養服務帶出診間、走進社區，並結合超市、商家等共同打造友善飲食環境，不僅是市民最親近的健康夥伴，更是推動臺北成為高齡健康飲食首都的核心動力!

深耕社區服務 營養健康一把罩！

臺北市衛生局長黃建華表示，健康飲食不應只是個人的努力，更需要環境的支持，近年來，臺北市社區營養推廣中心致力走入社區提供長者營養教育、營養風險篩檢及營養諮詢等服務；透過開發創意教案、辦理行動廚房料理DIY、輔導共餐據點及餐飲業者，建立健康餐食支持環境。今(115)年更跨域規劃多元團體營養教育課程，結合本市十二區健康服務中心、里辦公室、共餐據點或社區照護關懷據點、社區大學等單位，辦理健康烘培、總鋪師料理實戰等活動，讓長者於娛樂中學習營養新知，使其了解健康飲食重要性；且運用合作網絡夥伴關係，與民間企業如全聯、家樂福、大全聯、全家等共同推動健康食材採購體驗與建立健康餐食環境，將營養觸角延伸至市民朋友生活日常當中!

健康加一點 打造外食友善環境

根據美國華盛頓大學1990至2017年針對195個國家飲食風險對健康飲影響的研究指出，全球約有五分之一的死亡人數與飲食風險相關，其中前五大風險因子包含吃太鹹，以及全穀、水果、堅果與蔬菜攝取不足。另於114年社區營養推廣中心調查發現，高達 95.4% 的外食族對餐點感到困擾，前三大痛點依序為太油膩、蔬菜少及調味過鹹，這些困擾與全球高飲食風險因子不謀而合。為此，社區營養推廣中心擔任消費者與店家間的橋樑，推動「健康加一點友善店家」計畫，由餐飲業者提供簡易客製化服務「醬料少一點、油加少一點、菜煮軟一點」，讓健康選擇隨手可得，解決市民選購健康外食餐點的困擾。參與計畫的維克私廚企業社姜荻泓店長分享，彈性的調味調整讓顧客深感貼心，大幅提升了品牌忠誠度。且根據活動調查顯示，民眾最常利用調味料減半（79.3%）與蔬菜加倍（70.3%）服務，整體滿意度高達 94.1%，且有 87% 民眾增加了購買意願，成功讓健康選擇與店家經營達成互利雙贏！

115年擴大招募，共同打造友善健康飲食圈

透過「健康加一點友善店家」計畫，114年本市已有232家便當店、小吃店及餐廳響應加入，115年將持續擴大招募，讓友善店家成為市民日常健康外食選擇。臺北市衛生局呼籲更多餐飲業者加入，有意願響應或欲推薦優質店家的民眾，歡迎洽詢臺北市社區營養推廣中心專線：(02)2303-1297，或至臺北市社區營養推廣中心網站查詢相關資訊。讓我們從新年開始，讓健康多一點，打造活力滿分的健康首都。

資料來源：臺北市政府衛生局