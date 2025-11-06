營造青銀共榮友善職場台北慈院獲新北市勞工局「金質獎」

台北慈濟醫院參與新北市政府勞工局辦理「114年度中高齡者及高齡者友善職場認證計畫」榮獲「金質獎」，由徐榮源副院長(中)、人資室魏芝貞主任(右)及徐玉珍高級專員(左)代表出席表揚典禮。

為支持企業建立友善員工制度與措施，協助中高齡者及高齡者穩定就業、技術與經驗傳承，促進職場世代交流合作，新北市政府勞工局自112年起辦理「中高齡者及高齡者友善職場認證計畫」，今年邁入114年度。針對評核項目表現優異的企業進行表揚，期望以倡議與獎勵並行的方式，鼓勵企業共創友善職場環境。台北慈濟醫院長期致力於推動員工交流與經驗傳承，提供多元福利制度，創造安心、溫暖的工作環境。首次參與即榮獲「金質獎」，並於11月4日由徐榮源副院長代表出席新北市政府表揚典禮。

廣告 廣告

徐榮源副院長指出，台北慈濟醫院重視兼具品德與智慧的人才，年齡並非選才關鍵，同時醫院也提供健康檢查、壓力管理與慢性病防治等措施，協助中高齡員工持續發揮專業。人資室魏芝貞主任表示，台北慈院成立至今二十年，不少自啟業即到職的同仁已步入中高齡或屆齡退休階段，醫院引進智能化的設備，設計符合人因環境，減輕同仁工作負擔，並鼓勵繼續留任貢獻所長，傳承價值。制度設計上，考量中高齡同仁生理與生活需求，提供彈性排班機制，依個別狀況協助同仁調整工時，兼顧事業、健康與生活平衡，並依工作能力與負荷情形進行職務調整。以藥學部新設職缺為例，過去藥師除藥劑業務外還須兼辦行政庶務工作，負擔繁重，如今透過開創輔助人力職缺，不僅減輕藥師工作負擔，也以具體行動支持中高齡與身心障礙族群就業。

徐榮源副院長(右)代表受獎。

此外，為促進跨世代交流，醫院設立多項委員會與社團，廣邀不同年齡層同仁參與發聲。以健康促進醫院推動委員會為例，目前共有中高齡及高齡者委員22位、未滿45歲委員4位，每年定期針對各世代議題召開會議，持續優化就職環境。「醫院規模龐大，我們設有多元的溝通管道，使同仁意見可以順暢表達，促進勞資和諧。」魏芝貞主任表示，除了實體溝通平台外，醫院也設有「傾聽您說」意見信箱及員工滿意度調查機制，確保每位同仁的聲音都能被聽見。在活動推動方面，每年辦理員工體適能檢測、減重活動、運動紓壓課程及健康社團等，鼓勵全體同仁照顧身心健康，讓「照顧者也被照顧」，展現兼具溫度與永續的職場文化。

台北慈濟醫院實踐青銀共榮的友善職場理念，榮獲新北市勞工局肯定。徐榮源副院長分享：「我們努力建構良好的就職環境，傳遞慈濟精神的同時，更希望醫院能帶給同仁像家一樣的溫暖感受，變成生活圈的延伸。」未來，台北慈濟醫院將持續打造跨世代友善職場，用心守護同仁的健康與福祉，讓同仁安心就業。

（撰文/周子寧；圖片/傅長新）