營造青銀共榮友善職場台北慈院獲新北市勞工局「金質獎」
為支持企業建立友善員工制度與措施，協助中高齡者及高齡者穩定就業、技術與經驗傳承，促進職場世代交流合作，新北市政府勞工局自112年起辦理「中高齡者及高齡者友善職場認證計畫」，今年邁入114年度。針對評核項目表現優異的企業進行表揚，期望以倡議與獎勵並行的方式，鼓勵企業共創友善職場環境。台北慈濟醫院長期致力於推動員工交流與經驗傳承，提供多元福利制度，創造安心、溫暖的工作環境。首次參與即榮獲「金質獎」，並於11月4日由徐榮源副院長代表出席新北市政府表揚典禮。
徐榮源副院長指出，台北慈濟醫院重視兼具品德與智慧的人才，年齡並非選才關鍵，同時醫院也提供健康檢查、壓力管理與慢性病防治等措施，協助中高齡員工持續發揮專業。人資室魏芝貞主任表示，台北慈院成立至今二十年，不少自啟業即到職的同仁已步入中高齡或屆齡退休階段，醫院引進智能化的設備，設計符合人因環境，減輕同仁工作負擔，並鼓勵繼續留任貢獻所長，傳承價值。制度設計上，考量中高齡同仁生理與生活需求，提供彈性排班機制，依個別狀況協助同仁調整工時，兼顧事業、健康與生活平衡，並依工作能力與負荷情形進行職務調整。以藥學部新設職缺為例，過去藥師除藥劑業務外還須兼辦行政庶務工作，負擔繁重，如今透過開創輔助人力職缺，不僅減輕藥師工作負擔，也以具體行動支持中高齡與身心障礙族群就業。
此外，為促進跨世代交流，醫院設立多項委員會與社團，廣邀不同年齡層同仁參與發聲。以健康促進醫院推動委員會為例，目前共有中高齡及高齡者委員22位、未滿45歲委員4位，每年定期針對各世代議題召開會議，持續優化就職環境。「醫院規模龐大，我們設有多元的溝通管道，使同仁意見可以順暢表達，促進勞資和諧。」魏芝貞主任表示，除了實體溝通平台外，醫院也設有「傾聽您說」意見信箱及員工滿意度調查機制，確保每位同仁的聲音都能被聽見。在活動推動方面，每年辦理員工體適能檢測、減重活動、運動紓壓課程及健康社團等，鼓勵全體同仁照顧身心健康，讓「照顧者也被照顧」，展現兼具溫度與永續的職場文化。
台北慈濟醫院實踐青銀共榮的友善職場理念，榮獲新北市勞工局肯定。徐榮源副院長分享：「我們努力建構良好的就職環境，傳遞慈濟精神的同時，更希望醫院能帶給同仁像家一樣的溫暖感受，變成生活圈的延伸。」未來，台北慈濟醫院將持續打造跨世代友善職場，用心守護同仁的健康與福祉，讓同仁安心就業。
（撰文/周子寧；圖片/傅長新）
其他人也在看
黃仁勳喊AI時代「水電工最搶手」 人力銀行曝：薪資3年成長20%、突破55K
AI教父黃仁勳日前表示「如果你是電工、水管工或木匠，我們將需要數十萬人來建設這些工廠」。其中也提到這些工種將成為未來職場的重要支柱。1111人力銀行數據顯示，高中職學歷的水電工，工作資歷不滿1年的平均薪資為4萬6,400元，而工作年資滿3年後，薪資突破55K元，成長20%。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
建築工年薪破300萬！黃仁勳：這才是AI時代最缺的新貴
黃仁勳不勸你寫程式，而是勸你拿起工具，學當工匠。他點出未來超稀缺人才，年薪上看300萬，而且人力需求每年都得成倍成長，再成倍成長。天下雜誌 ・ 1 小時前
台大兒醫也難招生 募11人來7人
醫院兒科難留人，台大也是如此，欲招11名兒科住院醫師，但首波僅有7人。為避免人力斷層，近期對外招募14名專案主治醫師、值班主治醫師，到昨天也只來3人面試。台大兒醫呼籲，政府儘速成立「國家級兒童健康研究中心」，讓年輕醫師看到希望，願意投入兒科醫療領域。聯合新聞網 ・ 4 小時前
水電工超搶手 人力銀行估薪資3年成長20%
[NOWnews今日新聞]AI教父黃仁勳日前在英國Channel4新聞中明白指出「如果你是電工、水管工或木匠，我們將需要數十萬人來建設這些工廠」。其中也提到這些工種將成為未來職場的重要支柱，資料中心快...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前
川普准了！輝達晶片進軍新市場 外媒看好將成下個「機會之地」：忘了中國吧
微軟（Microsoft）宣布取得美國商務部的出口許可證，能夠將輝達（Nvidia）的AI晶片出口至阿拉伯聯合大公國（UAE），並將在該地投資逾79億美元打造AI基建。對此，科技媒體《Wccftech》直言「忘了中國吧」（Forget China），中東已經成為了AI巨頭的下一個機會之地，甚至可能取代輝達受限的中國市場，成為下一個營收重鎮。報導指出，雖然美中......風傳媒 ・ 1 天前
虎航徵培訓機師 報名資格一次看
[NOWnews今日新聞]面對旅運市場的強勁需求，台灣虎航持續優化航網布局，並積極推動機隊汰舊換新，以全面提升市場競爭力。除8日將在高雄舉辦今年的二度客艙組員招募外，今（6）日虎航再宣布將啟動年度培訓...今日新聞NOWNEWS ・ 52 分鐘前
任天堂「召喚戰鬥」專利日本被駁回、美國要重審！專利顧問：「可能要輸掉《幻獸帕魯》專利戰！」
日本遊戲廠商 PocketPair 打造，推出之後引爆全球玩家風潮的《幻獸帕魯》在成功之後，卻在去年 9 月被任天堂與寶可夢公司告上法庭，指控《幻獸帕魯》有侵權爭議，雙方纏訟至今。而近期任天堂取得了新「召喚戰鬥」專利，並可能用在這場法律戰上掀起遊戲專利界與專利法律界譁然，業內人士就指稱這個專利「太空泛」、「扼殺創新」。而在最近整起案件的風向似乎可能又逆轉了，因為在日前日本特許廳（JPO）駁回日本任天堂的「召喚戰鬥」專利申請後，專利已經通過的美國專利暨商標局（USPTO）新任局長也下令，要求專利局重新審查這個專利。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 16 小時前
太子女特助燦笑交保！ 律師點關鍵：難怪她開心
涉嫌跨國詐欺與洗錢的柬埔寨「太子集團控股」，4日台北地方檢察署查扣該集團在台資產逾45億元，並拘提主要嫌犯王昱棠及其他25名被告到案。天旭國際科技涉案多名高層遭約談，其中總經理特助劉純妤以15萬元交保。她步出偵訊室時面露笑容，神情輕鬆，引發熱議。律師林智群4日在粉專上表示，劉純妤應屬案中邊緣人物，其他4人皆遭聲押，難怪她顯得開心。EBC東森財經新聞 ・ 1 小時前
高鐵1奇景竟達百萬觀看！網曝「騎士1行為」引共鳴
生活中心／饒婉馨報導高鐵是許多人的通勤首選，因為方便又快速。近日有網友在旅途中發現一個景象，拍照PO上社群平台引起一陣熱議風波。貼文至今已經吸引超過12萬按讚數，很多人看到後都忍不住笑了，甚至還有網友加碼分享，騎機車也會出現很相似的景象，引發大票台灣網友共鳴。民視 ・ 1 天前
不是含糖飲料！他每天狂喝「這飲品」慘了 醫：終生洗腎
茶和咖啡這兩種飲品在台灣廣受歡迎。然而，隨著研究指出咖啡可能對腎臟有保護作用，有些民眾開始好奇是否可以用茶來替代咖啡。對此，腎臟科醫師江守山過去就曾在節目分享專業見解，提醒民眾在選擇飲品時需注意。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
鳳凰颱風生成在即！專家示警恐直撲台灣 強度上看強颱
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署今（4）日最新觀測指出，位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓TD29持續發展中， […]引新聞 ・ 1 天前
準鳳凰威力挑戰強颱！「1原因」北轉機率增高 路徑曝光恐直撲台灣
原本在關島附近的熱帶擾動90W，於今（4）日增強為熱帶性低氣壓TD29，中央氣象署預估，可能在今明2天就會生成為今年第26號颱風「鳳凰」。對此，氣象粉專表示，準鳳凰強度不排除可能達到強颱，且在周遭環境及另一波冷高壓影響下，北轉機率增高，極有可能直撲台灣東部。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
范姜彥豐拒賠償分期！徵信社吐心聲 澄清粿王不雅照為謠傳
前啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）與范姜彥豐的婚變風波持續延燒，王子4日晚間二度發聲，除了向范姜彥豐致歉外，還坦承有參與協商，並提出「分期付款」賠償金的請求卻遭拒絕。徵信社則回應，只希望別再看到雙方繼續撕裂。中天新聞網 ・ 2 小時前
范姜彥豐遭控「靠妻養」！前東家凱渥不忍了 爆婚後解約內幕：粿粿很沒水準
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導粿粿與范姜彥豐婚變延燒不止。女方日前拍片哽咽表示，3年婚姻幾乎都是她在撐起家計，「家用我出八成、生產費也是我付」，讓范...FTNN新聞網 ・ 1 天前
王子道歉范姜彥豐！賠償金分期遭拒 徵信社再發聲吐「粿王裸擁」真相
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線。王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也宣布暫停他所有演藝工作後，4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，並坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。對此，立達徵信社執行長謝智博再次發聲。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
范姜彥豐被塑造成軟飯男！前東家看不下去 揭解約內幕：粿粿很沒水準
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐日前出面指控妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），對此，粿粿也發出17分鐘的長片回應，其中提到自己一肩扛起家計，家...FTNN新聞網 ・ 1 天前
警方認「黃明志已潛逃」！網爆「落跑來台無敵抓不了」律師揭真相
娛樂中心／巫旻璇報導31歲台灣網紅謝侑芯上月在馬來西亞身亡，隨著調查展開，創作歌手黃明志被指與案件密切相關，且在現場驗出多種毒品反應，引發外界高度關注。馬來西亞警方今（4日）證實，案情有重大進展，原先的猝死案已正式轉列「謀殺」偵辦。不過黃明志至今行蹤成謎，警方晚間宣布對其發布通緝令，並認「相信他已經潛逃」。對此，有網友就在PTT發問「黃明志最佳解是不是逃來台灣？」，引發鄉民熱議。民視 ・ 1 天前
謝侑芯飛大馬找黃明志！雪碧PO生前最後對話：起雞皮疙瘩
娛樂中心／周希雯報導「護理系女神」31歲台灣網紅謝侑芯到馬來西亞工作，失聯多日後驚傳在吉隆坡高檔酒店猝死，後續還牽扯出大馬歌手黃明志也涉案，不僅同在現場還疑似持毒，當地警方隨即發布通緝、轉為「謀殺罪」調查，黃明志神隱數小時後今日凌晨現身警局投案。對此，與謝侑芯交情甚好的網紅雪碧（方祺媛），先前一直被質疑是派謝去伴遊才導致出事，昨晚（4）再度拍片強調，與黃明志只是普通朋友，同時曝光謝侑芯生前最後對話，驚呼「我雞皮疙瘩起來了！」民視 ・ 21 小時前
蔡依林機場耍美挺出「膨脹小籠包」！45歲狀態網嚇愣：誰能想到
娛樂中心／綜合報導台灣流行天后蔡依林近期才推出睽違已久新專輯《Pleasure》，宣傳行程滿檔、期間更有廠商邀約出席活動，日前飛往上海參加珠寶品牌公開活動，穿戴奢華靈蛇造型珠寶美暈全場，隨後搭機返回台灣的蔡依林，就被粉絲捕捉「全身包緊緊」搭機的超怕冷身影，天后私下氣場隱藏的狀態引發網路熱烈討論。民視 ・ 16 小時前
婚變疑早洩端倪！范姜彥豐遭粿粿「公開看扁」 挨酸：你不行啦
范姜彥豐日前怒控妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），除了粿王昔日曖昧互動遭挖，范姜彥豐與粿粿此前上節目的片段也全被翻出。其中，范姜彥豐曾控訴，粿粿不僅不會看臉色，還會跟著朋友一起「看扁」他，讓他心裡很不是滋味。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前