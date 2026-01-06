營造、漁撈業也可直聘印尼移工 勞動部擴大專案選工範圍

勞動部去年與印尼政府取得共識，從原本提供的製造業、機構看護及農業直聘選工服務，進一步開放營造業、屠宰業及海洋漁撈業雇主，可透過直接聘僱聯合服務中心辦理專案選工。（圖／勞動部）

勞動部2007年起成立直聘中心協助雇主聘僱外國人，去年與印尼政府取得共識，從原本提供的製造業、機構看護及農業直聘選工服務，進一步開放營造業、屠宰業及海洋漁撈業雇主，可透過直接聘僱聯合服務中心辦理專案選工。

勞動部說明，直聘專案選工服務以直聘中心為單一受理窗口，雇主可直接向直聘中心提出引進移工的需求，再由移工來源國協助招募需求人數3至5倍人選，雇主可透過在台書面審查、視訊面談，或親赴海外等方式選工，後續錄取移工入國安排及行政作業，由直聘中心與移工來源國共同完成。此外，如已有特定人選欲從海外直接引進，亦可透過指名聘僱方式由直聘中心協助引進印尼移工。

廣告 廣告

勞動部表示，除了在民國113年擴增機構看護及農業外，114年再與印尼政府協商達成共識，進一步開放營造業、屠宰業及海洋漁撈業也能透過直聘專案選工方式，直接自印尼引進所需人力。

勞動部強調，直聘制度不僅加速選工流程、提升雇主聘僱自主性，更呼應當前國際「公平招募」趨勢，可有效免除移工支付海外仲介費、強化選工透明度、保障資訊對等，以及避免不當收費與剝削風險。透過推動以雇主支付模式為核心的公平招募精神，可共同打造更友善、負責與可信賴的聘僱環境，期盼更多雇主善加利用直聘資源。

更多中時新聞網報導

NBA》文班亞馬又掛彩 膝扭傷待檢查

方志友假E真I人 對劉品言相見恨晚

台中港離岸風場船舶中心 啟用