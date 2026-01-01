營運不中斷 台積南京廠 續獲美出口許可

台積電於2025年12月31日晚間證實，美國商務部已正式核發為期1年的出口許可予台積電，確保了台積電南京廠在2026年的營運及產品出貨不受影響。

市場過去曾提出「關廠」的極端假設，智璞產業趨勢研究所執行副總林偉智表示，廠都蓋了，利益最大化才是首要考量；因地緣政治的波動是短暫的，台積電在南京廠的策略應是能賺就賺，在現有基礎上發揮最大邊際效用，而非輕易因外部壓力自斷雙臂。

路透報導，根據台積電發布的聲明，此項年度許可允許受美國出口管制的項目，在無需個別供應商許可證的情況下，繼續供應給南京廠。此前，業界高度關注台積電原有的「經認證終端用戶」（Validated End-User，VEU）授權於2025年12月31日到期後的動向。美方此次及時核發許可，有效簡化了供應鏈流程，確保了生產的連續性。

除了台積電外，韓國記憶體大廠三星電子與SK海力士亦獲得了類似的出口許可，反映出美國政府在對大陸實施半導體技術限制的同時，仍提供特定寬限以維持全球供應鏈穩定。

儘管獲准持續營運，台積電南京廠的定位仍嚴格遵循美方規範。該廠目前主要生產16奈米及其他成熟製程晶片，並非台積電最先進的半導體技術。此外，台積電在上海也設有一座晶片廠。

美國雖然允許現有設備的維護與運作，但對於產能擴張與技術升級仍持有嚴格禁令。美國政府的核心策略在於確保設於大陸境內的廠房，在技術水準上必須落後其在台灣、美國及日本的頂尖設施至少一個世代。

根據台積電財報顯示，南京廠約貢獻台積電總營收的2.4％。雖然營收占比有限，但作為全球市占率超過60％的產業領導者，台積電獲准延續南京廠運作，有助於其維持服務蘋果、AMD與輝達等重量級客戶的彈性。

不過，智璞產業趨勢研究所執行副總林偉智直言，即便未來授權出現變數，對台積電的實質衝擊也非常有限，因為南京廠的優勢在於能直接供應大陸在地市場，且在折舊攤提已接近完成的情況下，該廠已成為台積電的純獲利資產。