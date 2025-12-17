「營運光纖」遭誤剪！4班次延誤超過30分鐘 高鐵喊冤：竣工圖與實際不符

高鐵本月2日上午因通訊系統異常，導致班次延誤超過30分鐘以上，影響逾2000人。 圖：取自台灣高鐵新竹站(資料照)

[Newtalk新聞] 月初台灣高鐵因人為剪斷營運光纖，造成4班次高鐵列車在上班交通尖峰時段延誤，影響約2000人。對此，台灣高鐵公司今(17)日赴立法院接受質詢時喊冤，係因「資料傳輸光纜」(DTS)該光纖纜線，並未出現在竣工圖中，才會導致工作人員施工時不慎將其移除。

台灣高鐵2日上午9時19分因通訊異常，全線營運都受到影響，即便高鐵公司立刻啟動備援機制，由各車站接力控制列車運行，仍導致4班次高鐵列車延誤超過30分鐘，影響近2000名旅客，其中不乏通勤北上的上班族。最終，高鐵公司在上午10時49分排除故障後，各列車才恢復正常運行。

高鐵公司調查指出，由於高鐵行控中心設備老舊，當時正在進行全面升級工程。期間工作人員不慎將外觀與電話線相似的資料傳輸光纖移除，造成高鐵行控中心系統異常。

針對列車延誤調查結果，高鐵說明，之所以發生人為誤剪光纖事故，是因為竣工圖中並未出現該線路，才會導致工作人員移除錯誤。目前高鐵行控中心已將該光纜移到獨立的管線位置，並強化光纜的防護作業與標示。此外，為避免類似事故再次發生，未來所有纜線工程都需要擬定施工計畫並通過審查，確定無功能後才能移除。

