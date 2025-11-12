營運大爆發 佳能明年營收將超越百億並增資

【記者柯安聰台北報導】佳能企業(2374)12日舉行2025下半年線上法說，解析前3季的財報成果，並給出了2026年的營運展望。佳能董事長章孝祺表示，明年營運將成長，主力產品包括360度環景攝影機、複合式相機與數位相機、人工智慧（AI）影像與機器視覺新產品線等，希望營收目標挑戰100億元，並計畫現金增資，以因應業績成長需求。



前3季營收65.7億元，較2024年同期的61.8億元，成長45.8%；前3季營業毛利17.73億元，較2024年同期增加4.66億元，成長35.7%；前3季每股盈餘為1.52元，



2025第3季因台幣貶值，產生的匯兌收益將佳能企業前3季的累積的匯兌損失降至1.05億元。



NRE的收入助益了2025前3季平均毛利率達到27%，一般來說，佳能企業的實質製造毛利率約為18-20%。佳能企業身為光學設計製造公司，NRE收入也確保了來年新機種的製造生產量。



因為越南設廠及工廠自動化改善，及新產品、新技術相關研發費用的增加，2025前3季的費用比2024年同期比，僅增加1.58億元，佳能企業拓展營運的同時，也兼顧將費用控制在合理範圍。



除追求營運成長，費用控制，佳能企業整體的財務控管亦維持良好2025前3季的負債比31%，現金週轉循環是負49天，較2024年同期延長12天。



2025年各國因區域政治衍生的關稅問題在近期也逐漸底定，佳能企業策略上配合客戶需求，彈性調整東莞、北越及台灣的製造廠區安排，2026年也有了新的佈局，東莞廠生產總比為85%、北越為10%、台灣為5%。至2025年，北越與東莞寮步廠設備更新已累積投資達4500萬美元，因應2026年產量增加，機器手臂感應模組，無人機影像模組及配件、機器人視覺模組的生產規劃，將再投入1500萬美元在生產線設備上，以提升生產效率。



佳能企業除基本的光學設計製造技術，2026年的研發方向與重點：新SoC發展計畫(利用內建神經網路引擎來提升相機效能及影像品質)、混合式防手震演算法開發、AI功能開發(機構噪聲消除/人聲立體聲增強/圖像去噪)、多重影像光學模組(熱成像/紅外線/測距儀)、新機構材料導入 (特殊皮件與微導電材料)、Android/Linux發展、發展ISP影像校正(機器視覺與數位孿生應用市場)。



佳能企業未來發展上有四大重點：

一、市場穩健成長：持續深耕日本，擴張產量與出貨，積極開發美國與歐洲區域，爭取歐美大型客戶專案在2025~2027落地。



二、精準技術研發：專注光學影像、聲音辨識及機器人視覺與機械手臂技術，加速專案導入。



三、永續競爭力：供應鏈管理與節能減碳設計強化產品優勢。



四、新產品的應用：地圖影像縫合專案設計完成，車隊管理專案2026 Q3出貨；機械手臂協作感測模組將在2025 Q4出貨；無人機相關配件專案；機器手臂整機的生產規劃。



佳能企業樂觀預期2026年營運成長，相關的營收占比預估為影像應用(Video Application-含DSC、360度相機、複合式相機)70%、光學模組10%、新類型產品 (機器手臂、機器人視覺、AI產品、…)10%、NRE5%、其他5%。（自立電子報2025/11/12）