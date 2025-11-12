營運現金流翻倍 Gogoro Q3財報耀眼

電動機車Gogoro龍頭啟動「聚焦」為核心的策略已見成效，第3季財報耀眼，前3季創造超過2570萬美元（約新台幣8億元）的營運現金流，幾乎為去年同期2倍，展現營運效率顯著提升、成本控管得宜及資金運用策略重整成功，將持續朝2026年能源事業損平、2027年產生自由現金流、2028年車輛事業損平目標邁進。

Gogoro執行長姜家煒指出，在過去幾個季度中，Gogoro持續優化營運流程，改善供應鏈靈活度、庫存周轉與現金循環週期，讓團隊能以更敏捷、更聚焦的方式，推動公司使命，為客戶、股東與城市創造長期價值。

廣告 廣告

姜家煒也透露，隨著營運體質逐步穩健，現金流、成本控管與營運效率等面向展現具體成果，Gogoro將積極規劃產品組合的拓展與升級，並於2026年推出三款機車，也同步開發能量密度更高、成本更具競爭力的電池，為提升客戶滿意度、實現永續經營與持續引領產業創新注入全新動能。

根據Gogoro公布財報，Gogoro淨損較去年同期下降18％，毛利率與調整後EBITDA更雙雙創下自2022年以來新高：第3季毛利率達12.2％，相較去年同期提升6.8個百分點；調整後EBITDA達2020萬美元，相較去年同期成長30％。

營運費用控管則持續按照計劃推進，前3季已較去年同期節省約2100萬美元，並透過強化供應鏈與採購管理，使庫存水位顯著下降，組織營運效率明顯提升。

在能源與車輛事業方面，Gogoro於第3季電池交換服務營收增加至3890萬美元，用戶數成長至65.7萬人，在買氣轉弱的大環境下，適合短程代步的綠牌車款EZZY連續5個月蟬聯最暢銷的電動機車；入門級距通勤車款的EZZY 500，則成為10月最暢銷的白牌電動機車。