營運22年航空公司突宣告破產！ 全航班一夜取消...逾萬旅客滯留
國際中心／程正邦報導
英國區域航空業正面臨嚴峻的寒冬。營運長達 22 年、總部位於海峽群島根西島的Blue Islands 航空公司，於當地時間 11 月 15 日正式宣布破產並全面停止所有營運。此項突如其來的決定，導致所有未來航班即刻取消，影響範圍波及數萬名旅客，特別是仰賴其服務往返澤西島與英國本土的居民及遊客，行程陷入混亂。
政府資助仍難挽頹勢 700 萬英鎊債務未償
Blue Islands 航空主要使用五架 ATR-72 飛機，提供往返澤西島與英國本土多個重要機場的服務，包括南安普敦、布里斯托、艾希特和東米德蘭等，是海峽群島地區重要的交通樞紐。
然而，根據《太陽報》等外媒報導，儘管該公司過去曾獲得澤西政府 850 萬英鎊的資助以維持營運，但其財務狀況仍持續惡化，至今仍有高達 700 萬英鎊的債務未償還，最終無力承擔營運成本，只能宣告倒閉。
Blue Islands 透過官方網站發布了簡短且措辭遺憾的聲明：「我們很遺憾地通知各位旅客，Blue Islands 已於 2025 年 11 月 14 日停止所有營運，所有未來航班亦全面取消。請不要前往機場，除非您已另行安排替代交通。」
政府急尋替代方案 Loganair 宣布增班疏運
對於這突發的航空巨變，澤西財政部長伊蓮·米勒（Elaine Millar）表達了遺憾，並承諾政府將立即為受影響的員工及旅客提供必要協助。她透露，澤西政府已迅速與其他航空公司展開合作，目標是確保澤西島與英國本土之間的關鍵航線能夠在最短時間內恢復穩定運作。
作為應急措施，英國區域航空 Loganair 已宣布將自 11 月 16 日（週日）起增設班次，協助疏散滯留旅客，同時也承諾支援前往南安普敦的醫療專線，確保緊急需求不受影響。
消費者團體緊急呼籲受影響的旅客採取行動。建議旅客應主動檢視自身的旅遊保險條款與信用卡付款保障，以爭取退款或理賠。由於 Blue Islands 的註冊地及營運模式可能不受完整的英國或歐盟航空保障機制所涵蓋，因此標準的民航賠償權益可能無法完全適用。旅客若透過與 Blue Islands 共享代碼的 Aurigny 航空訂票，仍需逕洽該航空確認其航班是否正常營運；透過旅行社訂票者，則應聯繫原旅行機構處理後續退票或行程重排事宜。
區域航空倒閉潮：Eastern Airways 前車之鑑
Blue Islands 的破產並非單一個案。這是英國數週內第二家宣告倒閉的區域航空公司，印證了航空業面臨的嚴峻挑戰。今年 10 月底，另一家營運了 27 年的 Eastern Airways 也宣布啟動破產程序，並裁撤了 330 名員工。
Eastern Airways 近年來主要為荷蘭 KLM 旗下 Cityhopper 代營部分歐洲班次，但在 KLM 突然終止合約後，東航無法承擔龐大的固定成本與人事支出，最終也陷入財務困境。航空專家指出，在營運成本持續高漲、燃料價格波動及票價競爭激烈的環境下，缺乏大型集團支撐或穩固商業模式的區域航空公司，將持續面臨極高的經營風險。
